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В Израиле

Полиция Тель-Авива выписала десятки штрафов отдыхающим в парке Чарльза Клора

время публикации: 15:52 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
Во время проверки в парке Чарльза Клора

В минувшую субботу, 8 июля, полиция провела проверку в парке Чарльза Клора в Тель-Авиве с целью выявить нарушения законов и постановлений об охране окружающей среды и общественного порядка.

Особое внимание было уделено таким нарушениям, как создание шума, включая использование систем для усиления звука, разбрасывание мусора на общественной территории, разведение огня в запрещенных местах, совершение актов вандализма, пьянство.

Полицейские также следили за водителями, которые неаккуратно ездили на территории парковки.

В рамках проверки были выписаны десятки штрафов за причинение вреда окружающей среде и создание шума. Штрафы также выписали городские инспекторы и зеленый патруль. Кроме того, полицейские выливали содержимое бутылок с алкоголем.

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