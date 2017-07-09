Полиция Тель-Авива выписала десятки штрафов отдыхающим в парке Чарльза Клора

В минувшую субботу, 8 июля, полиция провела проверку в парке Чарльза Клора в Тель-Авиве с целью выявить нарушения законов и постановлений об охране окружающей среды и общественного порядка.

Особое внимание было уделено таким нарушениям, как создание шума, включая использование систем для усиления звука, разбрасывание мусора на общественной территории, разведение огня в запрещенных местах, совершение актов вандализма, пьянство.

Полицейские также следили за водителями, которые неаккуратно ездили на территории парковки.

В рамках проверки были выписаны десятки штрафов за причинение вреда окружающей среде и создание шума. Штрафы также выписали городские инспекторы и зеленый патруль. Кроме того, полицейские выливали содержимое бутылок с алкоголем.