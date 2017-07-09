Прогноз погоды на 9 июля: солнечно, жарко и влажно, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 июля, температура воздуха еще немного повысится, в горных и внутренних районах будет немного выше среднесезонной. Солнечно. На побережье высокая влажность, возможна дымка в утренние и вечерние часы.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 28-41. В Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-39, на Голанских высотах – 23-37.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В понедельник-вторник ожидается дополнительное повышение температуры. В среду жара немного спадет.