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В Израиле

Отчет общественной адвокатуры: во многих тюрьмах заключенные содержатся в неприемлемых условиях

время публикации: 10:04 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати

В воскресенье, 9 июля, общественная адвокатура опубликовала отчет об условиях содержания в тюрьмах и следственных изоляторах в Израиле.

Согласно выводам отчета, в некоторых тюрьмах заключенные содержатся в крайней тесноте, имея пространство в 2-3 метра на человека, а иногда меньше.

В некоторых тюрьмах имеет место неисправная на протяжении длительного времени система кондиционирования воздуха, а также недопустимые санитарные и гигиенические условия.

В отчете говорится о том, что оказание медицинской помощи заключенным затруднено, в тюрьмах отсутствуют базисные предметы, необходимые для жизнедеятельности и без крайней необходимости практикуется привязывание заключенных.

Во многих тюрьмах нет действующей системы реабилитации заключенных. В частности отсутствует достаточное число социальных работников, способных беседовать с заключенными, не владеющими ивритом.

"Крайняя теснота, отсутствие приемлемых санитарных и гигиенических условий наблюдаются и во многих следственных изоляторах Израиля", - говорится в отчете.

Документ направлен главе Верховного суда Мирьям Наор, министру юстиции Айелет Шакед, министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану, юридическому советнику правительства Авихаю Манделблиту, главе управления тюрем Офре Клингер.

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