Подозрение: мужчина угрожал бывшей подруге распространить ее интимные фотографии

Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в шантаже своей бывшей подруги. Аресте был произведен по окончании тайного расследования, которое проводилось в последние недели, передает в воскресенье, 9 июля, пресс-служба полиции.

Согласно подозрению, мужчина сказал своей бывшей подруге, что, если она не заплатит ему сумму в размере нескольких тысяч шекелей, он распространит в соцсетях ее интимные фотографии.

Девушка, опасаясь того, что мужчина может исполнить свою угрозу, заплатила ему деньги. Однако он продолжил шантажировать ее. Тогда она приняла решение подать заявление против него.

Мировой суд в Нацерете продлил арест подозреваемого до понедельника, 10 июля.