У въезда в Джальджулию задержан автомобиль с оружием

Поздно вечером в субботу, 8 июля, полиция задержала у въезда в Джальджулию автомобиль, в котором находился житель Кирьят-0но, примерно 30 лет, перевозивший оружие.

Задержание последовало после того, как в распоряжении полиции оказалась информация о подозрительном автомобиле.

При обыске машины оперативники обнаружили автомат-пулемет "Карл Густав", предположительно предназначавшийся к продаже. Оружие и автомобиль конфискованы.

Водитель автомобиля задержан. 9 июля он предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.