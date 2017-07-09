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В Израиле

У въезда в Джальджулию задержан автомобиль с оружием

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
У въезда в Джальджулию задержан автомобиль с оружием

Поздно вечером в субботу, 8 июля, полиция задержала у въезда в Джальджулию автомобиль, в котором находился житель Кирьят-0но, примерно 30 лет, перевозивший оружие.

Задержание последовало после того, как в распоряжении полиции оказалась информация о подозрительном автомобиле.

При обыске машины оперативники обнаружили автомат-пулемет "Карл Густав", предположительно предназначавшийся к продаже. Оружие и автомобиль конфискованы.

Водитель автомобиля задержан. 9 июля он предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

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