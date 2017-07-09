9 июля 2017 г.
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:06 Разрешено к публикации: аквапарке в Холоне скончался военнослужащий ЦАХАЛа
18:48 БАГАЦ не принял решение по кризису в больнице "Адаса"
18:41 Законопроект: компании не должны требовать от клиента прислать факс
17:36 Либерман о прекращении огня в Сирии: сохраняем полную свободу действия
17:19 Во время отдыха в аквапарке "Ямит 2000" скончался молодой мужчина
16:54 Накануне второго тура праймариз в "Аводе" совершена попытка взлома партийного сайта
16:46 На 17,9% выросло количество пассажиров, прошедших через аэропорт им. Бен-Гуриона
16:18 Пожар возле базы ЦАХАЛа "Сорек". Огонь угрожает складам с боеприпасами
15:52 Полиция Тель-Авива выписала десятки штрафов отдыхающим в парке Чарльза Клора
15:31 Минздрав рекомендует израильтянам скорректировать свои планы с учетом жары
В Израиле

Разрешено к публикации: аквапарке в Холоне скончался военнослужащий ЦАХАЛа

время публикации: 19:06 | последнее обновление: 19:06 блог версия для печати

Разрешена к публикации информация о том, что скончавшийся во время отдыха в аквапарке "Ямит 2000" молодой мужчина - военнослужащий ЦАХАЛа.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в воскресенье, 9 июля, для военнослужащих был организован день отдыха в парке. По словам очевидцев, после спуска в водной горки юноша пожаловался на боль в груди, он был доставлен в медпункт на территории парка, где он потерял сознание. В парк была вызвана "скорая".

В больницу "Вольфсон" юноша поступил в критическом состоянии. Позднее врачи сообщили, что их усилия не увенчались успехом, пациент скончался.

Предположительно, причиной смерти юноши стал сердечный приступ.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2017 г.
Во время отдыха в аквапарке "Ямит 2000" скончался молодой мужчина







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017