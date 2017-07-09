Разрешено к публикации: аквапарке в Холоне скончался военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что скончавшийся во время отдыха в аквапарке "Ямит 2000" молодой мужчина - военнослужащий ЦАХАЛа.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что в воскресенье, 9 июля, для военнослужащих был организован день отдыха в парке. По словам очевидцев, после спуска в водной горки юноша пожаловался на боль в груди, он был доставлен в медпункт на территории парка, где он потерял сознание. В парк была вызвана "скорая".

В больницу "Вольфсон" юноша поступил в критическом состоянии. Позднее врачи сообщили, что их усилия не увенчались успехом, пациент скончался.

Предположительно, причиной смерти юноши стал сердечный приступ.