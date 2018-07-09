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В Израиле

Закон о призыве: Нетаниягу просит отсрочку и готовится к выборам

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:31 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Яаков Лицман
Айелет Шакед

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен обратиться в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с просьбой об отсрочке даты утверждения закона о призыве, сообщила служба новостей каналов "Кешет" и "Решет".

Согласно информации, опубликованной политическим обозревателем службы новостей Амитом Сегалем, Нетаниягу намерен просить об отсрочке на десять месяцев, мотивировав свою просьбу тем, что законопроект уже принят в первом чтении, работа по подготовке его к окончательному утверждению продолжается, но Кнессету и правительству нужно время, чтобы прийти к приемлемой для всех формулировке.

Как сообщил Амит Сегаль, если БАГАЦ отклонит просьбу премьер-министра, то будут объявлены досрочные выборы, которые состоятся в январе 2019 года. Если просьба будет утверждена, то выборы состоятся сразу после истечения предоставленного БАГАЦем времени.

Источники в коалиции предполагают, что Кнессет и правительство получат отсрочку примерно на шесть месяцев. На сегодняшний день, закон должен быть утвержден не позднее 20 сентября.

Отметим, что данная информация противоречит заявлению премьер-министра, сделанному 8 июля на заседании министров от "Ликуда". "Мы продолжаем попытки утвердить закон о призыве и закон о национальном характере государства уже на следующей неделе", – заявил в воскресенье глава правительства. В то же время, перспективы утверждения законопроекта до завершения летней сессии Кнессета 31 июля, весьма сомнительны из-за возражения заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана ("Яадут а-Тора").

Вечером 8 июля телеканал "Кан 11" сообщил, что министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") разрабатывает компромиссный вариант законопроекта. В соответствии с ним, министр обороны получит право понижать квоты учащихся йешив, которые должны быть призваны в определенный год. Это изменение квот должно будет получить утверждение комиссии Кнессета по законодательству.

В ультраортодоксальных кругах утверждают, что этот компромисс не удовлетворит замминистра Лицмана, который возражает против внесения в закон каких-либо квот. В то же время источник в "Яадут а-Тора" отметил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что позиция Лицмана является тактикой, и в итоге он согласится на тот или иной компромисс. "Он говорил, что если закон не будет утвержден до завершения сессии, "Яадут а-Тора" выйдет из правительства. Сейчас он готов на отсрочку", – заявил наш собеседник.

9 июля специальная парламентская комиссия по разработке закона о призыве соберется на очередное заседание.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июля 2018 г.
Нетаниягу: "Мы попытаемся утвердить закон о призыве и закон о национальном характере государства на будущей неделе"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2018 г.
Кнессет утвердил в первом чтении закон о призыве







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