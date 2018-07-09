Нетаниягу: "С сегодняшнего дня мы начинаем оказывать давление на ХАМАС в Газе"

В понедельник, 9 июля, на заседании фракции "Ликуд" премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "С сегодняшнего дня мы начинаем оказывать давление на ХАМАС в Газе".

Он сообщил, что им и министром обороны Авигдором Либерманом принято решение закрыть КПП "Керем Шалом", начиная с сегодняшнего дня.

"Будут дополнительные шаги, о которых я не намерен говорить сейчас", – сказал глава правительства.

Ранее министр обороны Авигдор Либерман на заседании фракции "Наш дом Израиль" заявил, что ситуация в Газе и вокруг нее становится нетерпимой. "Мы не ищем конфронтации, но, если в Газе не поймут, что провокации и поджоги должны прекратиться, в ближайшие дни мы введем санкции на КПП на границе с Газой", – сказал он. Либерман сообщил, что дал соответствующие распоряжения армии и координатору действий правительства на палестинских территориях.

Отметим, что власти Израиля и раньше прибегали к такой мере, как закрытие КПП "Керем Шалом". В частности, в мае этого года терминал не работал дважды: КПП закрывали из-за ущерба, причиненного действиями боевиков ХАМАСа и участников "Марша возвращения".