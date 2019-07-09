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В Израиле

ЦАХАЛ обнародовал фотографии туннеля террористов на границе с Газой

время публикации: 19:47 | последнее обновление: 20:31 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ обнародовал фотографии туннеля террористов на границе с Газой
ЦАХАЛ обнародовал фотографии туннеля террористов на границе с Газой

Во вторник, 9 июля, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала фотографии и видео с места обнаружения нового туннеля террористов на границе с сектором Газы.

Туннель был обнаружен днем ранее, 8 июля, во время работ по строительству подземного барьера вдоль южной границы с сектором Газы.

В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что последние 24 часа на месте обнаружения туннеля ведутся работы. Военные специалисты изучают и картографируют подземное сооружение. По всей видимости, это старое сооружение, принадлежащее ХАМАСу.

Отметим, что палестинские СМИ утверждают, что туннель, об обнаружении которого сообщили израильские военные, был построен еще в 2014 году, и о нем уже было известно ЦАХАЛу.

Во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) были обнаружены десятки туннелей, которые вели из Газы на израильскую территорию. В значительной степени, именно для разрушения таких туннелей было принято решение о проведении наземной операции в секторе. Всего тогда было разрушено 32 туннеля террористов. В феврале 2015 года был разрушен еще один туннель террористов.

За последние два года военнослужащими ЦАХАЛа было обнаружено 18 туннелей, ведущих из сектора Газы на территорию Израиля.

В январе 2019 года вооруженные силы Египта сообщили, что в 2018 году ими были выведены из строя 37 туннелей на границе сектора Газы и Синайского полуострова.

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