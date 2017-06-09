Ультраортодоксы напали на военнослужащего в квартале Меа Шеарим

В пятницу, 9 июня, во второй половине дня, в полицию поступили несколько сообщений о нападении на солдата в районе Меа Шеарим.

Ультраортодоксы, увидев в своем квартале военнослужащего Армии обороны Израиля в военной форме, принялись нападать на него и швырять в него камни.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, солдат находился в магазине, вокруг которого собрались ультраортодоксы, выкрикивавшие угрозы и оскорбления.

Полиции удалось эвакуировать солдата, не пострадавшего в результате инцидента.

Бригада парамедиков службы "Маген Давид Адом", одновременно с полицией прибывшая на место происшествия, не могла проложить себе путь в толпе местных жителей, всеми силами препятствовавших движению машины.

По данным предварительного расследования, солдат ЦАХАЛа прибыл домой на выходные и отправился, в сопровождении родственницы, в магазин. Ультраортодоксы обратили внимание на его военную форму и спровоцировали нападение.

Отметим, что несколько дней назад в интервью радиостанции "Решет Бет" один из сотрудников полиции подчеркнул, что в районе Меа Шеарим уровень агрессии против израильских военнослужащих и полицейских сравним с уровнем агрессии в арабских кварталах Хеврона или Шхема.

В минувшую пятницу в этом районе были задержаны 12 ультраортодоксов, напавших на сотрудника полиции, одетого в форму военнослужащего ЦАХАЛа.





