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В Израиле

Полиция: "заяц" с турецкого судна MSC Canberra намеревался незаконно проникнуть в Израиль

время публикации: 16:36 | последнее обновление: 20:06 блог версия для печати фото
Полиция: "заяц" с турецкого судна MSC Canberra намеревался незаконно проникнуть в Израиль
На судне, прибывшем в Израиль из Турции, была предпринята попытка поджога
На судне, прибывшем в Израиль из Турции, была предпринята попытка поджога

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала кадры задержания нарушителя порядка, причастного к инциденту с поджогом на борту судна из Турции, а также передала, что, задержанный намеревался незаконно проникнуть на территорию Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах передала, что задержанный, по всей видимости, не планировал теракт на территории Израиля.

Согласно сообщению пресс-службы, задержанный является гражданином Турции. Он был обнаружен во время обыска на борту судна военнослужащими ЦАХАЛа.

Задержанный доставлен в отделение полиции в Хайфе, где будет допрошен по подозрению в попытке незаконного проникновения в Израиль, а также в нанесении ущерба судну.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 9 июня, на грузовом гражданском судне, следовавшем из Турции и находившемся в нескольких километрах к западу от Хайфы, возник пожар. Сайт Ynet написал, что инцидент произошел на борту грузового судна MSC Canberra, прибывшего из турецкого порта Мерсин под флагом Панамы, на борту которого неопознанный пассажир (или пассажиры) устроил беспорядки: ломал оборудование и устроил поджог. При этом примерно 20 членов экипажа заперлись или были заперты на капитанском мостике.

В порту Хайфа был создан штаб по урегулированию этой ситуации, после чего вмешался военно-морской флот.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила следующее заявление: "Минувшей ночью неизвестные устроили поджог на иностранном торговом судне, стоявшем на якоре около северного побережья Израиля. Инцидент был взят под контроль силами военно-морского флота Израиля, действовавшего в сотрудничестве с израильской полицией и в координации с судном. Инцидент контролируется. Подробности будут опубликованы позже".

Во второй половине дня 9 июня пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала следующее дополнение: "Некоторое время назад израильские военные взяли под контроль иностранное торговое судно около северного побережья, на котором был осуществлен поджог. По согласованию с капитаном судна, с помощью израильской полиции, солдаты ЦАХАЛа обыскали судно, задержали двух нарушителей порядка и передали их представителям израильской полиции. Инцидент исчерпан".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июня 2019 г.
ЦАХАЛ: задержаны нарушители порядка, причастные к инциденту на борту судна из Турции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июня 2019 г.
На судне, прибывшем в Израиль из Турции, была предпринята попытка поджога





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