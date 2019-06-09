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В Израиле

Сотни тысяч израильтян провели праздник Шавуот на природе

время публикации: 17:35 | последнее обновление: 17:35 блог версия для печати фото
Сотни тысяч израильтян провели праздник Шавуот на природе
Сотни тысяч израильтян провели праздник Шавуот на природе
Сотни тысяч израильтян провели праздник Шавуот на природе

Сотни тысяч израильтян воспользовались хорошей погодой, установившейся в праздник Шавуот, чтобы выехать на природу.

По данным Управления парками и заповедниками, около 270 тысяч отдыхающих за два последних дня, 8 и 9 июня, посетили национальные заповедники и парки.

Наибольшей популярностью пользовались Национальный парк Кейсарии и водный парк Ган а-Шлоша ("Сахне"), в каждом из которых побывало 3,5 израильтян. На втором месте по количеству посетителей оказались национальные парки Масада, Хуршат Таль, Эйн-Геди, каждый из которых принял 2,5 тысяч отдыхающих.

Около 110 тысяч отдыхающих провели праздничные дни на побережье озера Кинерет. Вечером в районе озера Кинерет усилился ветер, его порывы достигали 50 км/ч. Управление Кинерета обратилось к отдыхающим с просьбой не пользоваться надувными матрасами, спасательными кругами и другими неуправляемыми плавсредствами, из-за угрозы, что сильные порывы ветра могут отнести купающихся далеко от берега.

Около 12 тысяч израильтян ночевали на природе. Наибольшее количество палаток было разбито в парках Хуршат Таль, Мааян-Харон, средиземноморском пляже Ахзив, а также пляжах в районе Ашкелона.

Вечером в районе озера Кинерет усилился ветер, его порывы достигали 50 км/ч. Управление Кинерета обратилось к отдыхающим с просьбой не пользоваться надувными матрасами, спасательными кругами и другими неуправляемыми плавсредствами, из-за угрозы, что сильные порывы ветра могут отнести купающихся далеко от берега.

Спасательные службы сообщили о серии несчастных случаев во время праздников, в результате которых пострадали дети. В субботу, 8 июня, в округе Шфела во время купания в домашнем бассейне захлебнулся 11-летний мальчик. Он был доставлен в критическом состоянии в больницу. В Цфате в домашнем бассейне захлебнулся полуторагодовалый мальчик. В воскресенье, 9 июня, в Рош-Пине при купании в бассейне частного дома едва не утонул четырехлетний мальчик, в этот же день в Тель-Авиве на пляже "Иерушалаим" захлебнулся шестилетний мальчик. Оба ребенка в тяжелом состоянии.

В субботу, 8 июня, в Кирьят-Шмоне 12-летняя девочка получила тяжелые травмы, упав с электросамоката. В этот же вечер в водном парке "Ямит-2000" в Холоне произошла массовая драка между отдыхающими, поводом для которой стал спор из-за шезлонга. Трое участников драки получили легкие травмы.

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