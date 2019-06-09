Сотни тысяч израильтян провели праздник Шавуот на природе

Сотни тысяч израильтян воспользовались хорошей погодой, установившейся в праздник Шавуот, чтобы выехать на природу.

По данным Управления парками и заповедниками, около 270 тысяч отдыхающих за два последних дня, 8 и 9 июня, посетили национальные заповедники и парки.

Наибольшей популярностью пользовались Национальный парк Кейсарии и водный парк Ган а-Шлоша ("Сахне"), в каждом из которых побывало 3,5 израильтян. На втором месте по количеству посетителей оказались национальные парки Масада, Хуршат Таль, Эйн-Геди, каждый из которых принял 2,5 тысяч отдыхающих.

Около 110 тысяч отдыхающих провели праздничные дни на побережье озера Кинерет. Вечером в районе озера Кинерет усилился ветер, его порывы достигали 50 км/ч. Управление Кинерета обратилось к отдыхающим с просьбой не пользоваться надувными матрасами, спасательными кругами и другими неуправляемыми плавсредствами, из-за угрозы, что сильные порывы ветра могут отнести купающихся далеко от берега.

Около 12 тысяч израильтян ночевали на природе. Наибольшее количество палаток было разбито в парках Хуршат Таль, Мааян-Харон, средиземноморском пляже Ахзив, а также пляжах в районе Ашкелона.

Вечером в районе озера Кинерет усилился ветер, его порывы достигали 50 км/ч. Управление Кинерета обратилось к отдыхающим с просьбой не пользоваться надувными матрасами, спасательными кругами и другими неуправляемыми плавсредствами, из-за угрозы, что сильные порывы ветра могут отнести купающихся далеко от берега.

Спасательные службы сообщили о серии несчастных случаев во время праздников, в результате которых пострадали дети. В субботу, 8 июня, в округе Шфела во время купания в домашнем бассейне захлебнулся 11-летний мальчик. Он был доставлен в критическом состоянии в больницу. В Цфате в домашнем бассейне захлебнулся полуторагодовалый мальчик. В воскресенье, 9 июня, в Рош-Пине при купании в бассейне частного дома едва не утонул четырехлетний мальчик, в этот же день в Тель-Авиве на пляже "Иерушалаим" захлебнулся шестилетний мальчик. Оба ребенка в тяжелом состоянии.

В субботу, 8 июня, в Кирьят-Шмоне 12-летняя девочка получила тяжелые травмы, упав с электросамоката. В этот же вечер в водном парке "Ямит-2000" в Холоне произошла массовая драка между отдыхающими, поводом для которой стал спор из-за шезлонга. Трое участников драки получили легкие травмы.