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В Израиле

На судне, прибывшем в Израиль из Турции, была предпринята попытка поджога

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
На судне, прибывшем в Израиль из Турции, была предпринята попытка поджога
Грузовое судно около побережья Хайфы (иллюстрация)

В воскресенье, 9 июня, на грузовом гражданском судне, следовавшем из Турции и находящимся нескольких километрах к западу от Хайфы, возник пожар.

Задействованы силы военно-морского флота Израиля.

По данным портала Walla, на судне, стоявшем на якоре в Хайфском заливе, некие "пассажиры" или матросы заперли членов экипажа и угрожали поджечь их или судно в целом. В порту Хайфа был создан штаб по урегулированию этой ситуации, после чего вмешался военно-морской флот.

По предварительным данным, инцидент завершился благополучно. О пострадавших не сообщается.

Сайт Ynet пишет, что инцидент произошел на борту грузового судна MSC Canberra, прибывшего из турецкого порта Мерсин под флагом Панамы, на борту которого двое неопознанных пассажиров устроили беспорядки: ломали оборудование и устроили поджог. При этом примерно 20 членов экипажа заперлись или были заперты на капитанском мостике.

Военная цензура запретила публиковать подробности по поводу этого инцидента.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила следующее заявление: "Минувшей ночью неизвестные устроили поджог на иностранном торговом судне, стоявшем на якоре около северного побережья Израиля. Инцидент был взят под контроль силами военно-морского флота Израиля, действовавшего в сотрудничестве с израильской полицией и в координации с судном. Инцидент контролируется. Подробности будут опубликованы позже".



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