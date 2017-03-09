Итоги опроса NEWSru.co.il: раввин Левинштейн не может заниматься предармейской подготовкой

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Девушки на службе в армии Израиля", проводившийся 8-9 марта. В опросе приняли участие 893 респондента (832 из них ответили на все 10 вопросов).

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Около 34% отвечавших – женщины, почти каждая десятая из них сама служила в ЦАХАЛе. У большинства участников опроса близкие родственницы служили в израильской армии.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей (53%) не согласны с мнением, что девушки не должны служить в армии. 32% с таким мнением согласны. (Семь лет назад мнения по этому вопросу разделились примерно поровну.)

Отношение к вопросу об армейской службе девушек почти не зависит от пола отвечавших (так было и в 2010 году). 21% мужчин и 23% женщин, принимавших участие в опросе, считают, что "девушкам не место в ЦАХАЛе". 58% мужчин и 57% женщин выбрали ответ "девушки могут служить в ЦАХАЛе". 21% мужчин и 20% женщин заявили, что "девушки должны служить в ЦАХАЛе".

32% респондентов сказали, что категорически положительно относятся к тому, что в израильской армии служат девушки. 30% определили свое отношение к службе девушек в ЦАХАЛе так: "Скорее положительное, чем отрицательное". 11,5% относятся к этому нейтрально. У 14% отношение к этому скорее отрицательное, чем положительное, у 11% – категорически отрицательное.

При ответе на вопрос "Согласны ли вы с мнением, что следует отменить обязательный призыв в девушек в ЦАХАЛ?" мнения разделились примерно поровну: 42% согласны, 43% не согласны. Прочие затруднились дать однозначный ответ. (В 2010 году тех, кто считал, что призыв для девушек следует отменить, было на 10% больше, чем тех, кто придерживался противоположного мнения.)

При ответе на вопрос "Как вы считаете, по каким причинам девушкам можно разрешить не служить в ЦАХАЛе?" чаще всего выбирались следующие варианты: 1) "По любым. Не хочет – пусть не служит" (49%), 2) "Если у нее слабое здоровье" (49%), 3) "Если она – единственный ребенок в семье" (26%), 4) "По религиозным соображениям" (24%), 5) "Если у нее есть проблемы с законом" (20%).

Большинство респондентов (64,5%) полагают, что девушкам можно разрешать служить в боевых частях, если они хотят этого и им позволяет здоровье.

На вопрос "Хотели бы вы, чтобы ваша дочь или внучка служила в Армии обороны Израиля?" более 46% респондентов ответили утвердительно.

Участникам опроса был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением раввина йешивы предармейской подготовки Игаля Левинштейна, что армия искажает систему ценностей девушек?" 42% заявили, что с этим мнением не согласны. 33% выбрали ответ: "Армия изменяет систему ценностей, но в лучшую сторону". 17% с мнением раввина согласны.

Большинство наших читателей (62%) считают, что раввин, выступающий против службы девушек в армии, не может заниматься предармейской подготовкой юношей.





