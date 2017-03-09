ЦАХАЛ вводит режим блокады палестинских территорий на время Пурима

Армия обороны Израиля вводит режим полной блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии на время празднования Пурима. Режим блокады вступит в силу в пятницу, 10 марта, и будет снят в ночь на понедельник, 13 марта.

На время праздника будут закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы. Во время режима блокады через пограничные переходы смогут пройти люди, нуждающиеся в медицинской помощи. Проезд в Израиль будет также разрешаться по другим гуманитарным причинам, в соответствии с разрешением Гражданской администрации Иудеи и Самарии.

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В период праздника Пурим задача обеспечения безопасности становится особенно сложной, поскольку в эти дни не только дети, но и многие взрослые переодеваются в карнавальные костюмы, носят маски и т.д.

Армия обороны Израиля и пограничная служба, как правило, блокируют палестинские территории на период празднования Пурима, опасаясь терактов. Впервые такая мера была введена в 1996 году, после совершенных в дни праздника Пурим терактов в Иерусалиме и Тель-Авиве, унесших жизни более 30 человек. В 1997-м в Тель-Авиве, несмотря на блокаду "территорий", в день праздника Пурим вновь прогремел взрыв: в результате теракта в кафе погибли три человека.

На Пурим, в период "интифады Аль-Аксы", палестинскими террористами было совершено несколько терактов-самоубийств: в 2001-м году в Нетании (трое погибших), в 2002-м – в Иерусалиме и Афуле (12 погибших), в 2003-м – в Хайфе (17 погибших). Кроме того, в 2002-м году в канун Пурима в результате теракта в Иерусалиме погибла полицейская Галит Арвив, в Иудее террористами были убиты репатрианты Авраам Фиш и Аркадий (Аарон) Гуров. В 2008 году, накануне праздника Пурим, палестинским боевиком был совершен теракт в иерусалимской йешиве "Мерказ а-Рав": были убиты восемь подростков, 11 получили ранения.

В 2009 году накануне праздника Пурим был предотвращен теракт в иерусалимском районе Писгат-Зеэв (незадолго до этого в столице Израиля был совершен очередной "бульдозерный теракт").

В 2010-2011 годах о каких-либо попытках терактов в период праздника Пурим не сообщалось. Хотя незадолго до Пурима в 2011-м был совершен чудовищный теракт в поселении Итамар, где арабскими убийцами были зарезаны пять человек: отец, мать и трое детей семьи Фогель.

В 2012-м военные впервые за 16 лет не блокировали ПА в период праздника Пурим, так как считалось, что ситуация в сфере безопасности тогда была относительно спокойной.

В 2013-м на фоне "тюремной интифады", начавшейся после смерти заключенного в тюрьме "Мегиддо", меры безопасности в период праздника Пурим были усилены по всей стране. На следующий годы также соблюдались особые меры безопасности во время этого праздника.

В 2015-м во время праздника Пурим в Иерусалиме был совершен "автомобильный теракт", в результате которого пострадали четыре сотрудницы пограничной полиции. Позже стало известно, что на тот же день готовился еще один теракт в Иерусалиме, но его удалось предотвратить на этапе подготовки.

В 2016 году на второй день Пурима в Хевроне, на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда, двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. Один из террористов был убит на месте, второго тяжело ранили. Позже военнослужащий Эльор Азария добил раненного террориста. Один из офицеров на допросе по этому делу говорил тогда, что Азария мог так поступить, потому что солдатам было известно о скором проезде в этом районе группы школьников, которые собирались на Пуримный карнавал. Но эта версия не получила подтверждения.





