Шарав в Израиле: необычно жаркая погода для первой половины марта

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 9 марта ожидается восточный пустынный ветер (шарав), будет необычно жарко для этого времени года и сухо. Будет ощущаться повышенная запыленность воздуха.

Синоптики сообщают, что такая погода всего один день, к вечеру жара начнет спадать, влажность повысится. В пятницу-субботу температура понизится до уровня среднесезонной, местами пройдут дожди, преимущественно на севере страны.

В течение дня в четверг в температура воздуха в тени в Тель-Авиве поднимется до 30 градусов тепла по Цельсию (на 10 градусов больше, чем вчера), в Иерусалиме – до 26 градусов (на 8 градусов большего вчерашнего), в Хайфе – до 26 (повышение на 8 градусов), в Эйлате – до 29, в Беэр-Шеве – до 31, на побережье Мертвого моря – до 30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – до 29, на Голанских высотах – до 25, в долине реки Иордан – до 30.

"На солнце" практически во всех районах страны днем столбик термометра достигнет отметки 30 градусов по Цельсию и более.

Медики рекомендуют сегодня пить больше воды, чем обычно.