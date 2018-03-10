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В Израиле

В ходе армейских учений "Можжевеловая кобра" задействована система ПРО "Праща Давида"

время публикации: 9 марта 2018 г., 16:22 | последнее обновление: 9 марта 2018 г., 23:00 блог версия для печати фото
Учения "Можжевеловая кобра" (архив)
Учения "Можжевеловая кобра" (архив)
Кертис Скапаротти и Гади Айзенкот

Масштабные армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые Армией обороны Израиля совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM), в конце этой недели достигли кульминации.

Заявленная цель учений Juniper Cobra: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". В учениях участвуют около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военнослужащих.

Речь идет о подготовке к сценариям одновременных ракетных атак из Ирана, Сирии, Ливана и сектора Газы.

В ходе учений задействованы новые системы вооружений. В частности, ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль". В апреле 2017 года эта система, успешно прошедшая все испытания, была принята на вооружение ЦАХАЛа.

В пятницу, 9 марта, в рамках учений, в Израиль прибыл командующий Европейским командованием вооруженных сил США и Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил NATO в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Учения продлятся до 15 марта.

В предыдущих таких учениях в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.

Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.



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