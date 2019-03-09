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В Израиле

В Кирьят-Ате вспыхнул пожар в общежитии для людей с особыми потребностями

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати фото
В Кирьят-Ате вспыхнул пожар в общежитии для людей с особыми потребностями

В субботу, 9 марта, в городе Кирьят-Ата, в общежитии для людей с особыми потребностями "Бейт хам" ("Теплый дом"), расположенном на улице Залман Шнеур, начался пожар.

Тяжелое отравление продуктами горения получил 30-летний мужчина. Пострадавший был вынесен из здания прибывшими на место происшествия пожарными и доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. В стационаре мужчина был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ходе предварительного расследования было установлено, что возгорание произошло в результате поджога на втором этаже здания.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств инцидента и вскоре вышла на след подозреваемого, 35-летнего мужчины, ранее проживавшего в этой гостинице. Он пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

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