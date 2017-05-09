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В Израиле

Взрыв и сильный пожар в промзоне Холона. ФОТО

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 07:24 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 9 мая 2017 года
На месте происшествия. 9 мая 2017 года
На месте происшествия. 9 мая 2017 года
ВСЕ ФОТО

Около 6 утра во вторник, 9 мая, на одном из предприятий в промышленной зоне Холона прогремел взрыв, после чего возник сильный пожар и образовалось облако черного дыма.

На место происшествия прибыли бригады противопожарной службы.

Кроме того, были вызваны бригады скорой помощи "Маген Давид Адом".

Информация о причиненном ущербе уточняется.

Известно об одном пострадавшем, мужчине примерно 40 лет, который получил тяжелые травмы и ожоги. Он был доставлен в ожоговый центр больницы "Шиба" в Тель а-Шомер.

Сведений о том, насколько токсичен распространяющийся черный дым, не поступало. Местные жители не получали никаких предупреждений о возможной опасности.

Отметим, что взрыв прогремел в то время, когда на большинстве предприятий в промзоне Холона еще нет большого количества работников.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 сентября 2010 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2006 г.
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