Изменения в работе дипломатических представительств США в Израиле и ПА

Перед намеченным на 14-е мая переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим власти США опубликовали информацию об изменении в работе посольства в комплексах в Тель-Авиве и в Иерусалиме, иерусалимского и тель-авивского консульских отделов, а также дипломатического представительства в Хайфе и представителей на территории Палестинской автономии.

После 14 мая 2018 года посольство США в Иерусалиме по адресу Давид Флусер 14 будет оказывать услуги гражданам США в Израиле, а также гражданам США в Палестинской автономии, включая сектор Газы, которые смогут лично явиться в посольство. Всеми иммигрантскими визами и федеральными услугами для граждан США в Израиле и Палестинской автономии будет заниматься только посольство США в Иерусалиме. Также посольство в Иерусалиме будет предоставлять консульские услуги жителям Израиля и Палестинской автономии (по предварительной записи).

С 9 мая генеральное консульство США в Иерусалиме по адресу Агрон 18 прекратит прием жителей Палестинской автономии. Они будут получать консульское обслуживание в офисах консульства Палестинской автономии, включая КПП "Эрез". В экстренных случаях (арест, смерть, медицинское состояние) они смогут получить обслуживание на пограничном переходе Алленби и на КПП между Палестинской автономией и Израилем (за исключением 14-го мая).

Комплекс посольства США в Тель-Авиве на улице а-Яркон в Тель-Авиве продолжит работать в обычном режиме, предоставляя услуги гражданам США в Израиле и в Палестинской автономии, а также консульские услуги (по предварительной записи).

Консульское представительство США в Хайфе продолжит работать без изменений.





