Нетаниягу вылетел в Москву для переговоров с Путиным: "Эта встреча особенно важна"

Рано утром в среду, 9 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в Москву, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, глава израильского правительства приглашен на Парад Победы на Красной площади.

Перед вылетом Нетаниягу заявил, что его нынешняя встреча с Путиным будет особенно важна. Он отметил, что встреча будет проходить на фоне сложной ситуации в Сирии, когда необходимо обеспечивать постоянную координацию между силами российской и израильской армий.

Видеозапись выступления Нетаниягу опубликована на его странице в социальной сети Facebook.

О том, что встреча с Путиным "особенно важна", Нетаниягу говорил и 6 мая на заседании правительства Израиля.

Накануне ночью Дамаск обвинил Израиль в очередном ударе по цели в Сирии. Сообщается о погибших. При этом власти Сирии утверждают, что погибли двое гражданских, а сирийская оппозиция передает, что погибли, по разным данным, от 9 до 32 человек, в том числе высокопоставленный иранский офицер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из "ядерного договора" с Ираном. Нетаниягу приветствовал это решение Трампа. В известной степени на позицию американского президента повлияла новая информация об иранской военной ядерной программе, добытая израильской разведкой.

Очередная встреча между Нетаниягу и Путиным была согласована по телефону 30 апреля. Вскоре после того, как глава правительства Израиля выступил с докладом по поводу операции израильской разведки в Тегеране, в ходе которой был добыт секретный иранский "ядерный архив", свидетельствующий о разработках иранцев в области создания атомного оружия.

По всей видимости, дата встречи, 9 мая, была выбрана Путиным.

Майская встреча Путина и Нетаниягу станет восьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Москве 29 февраля 2018 года.





