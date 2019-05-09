Тяжелая авария на 443-й трассе: четверо погибших, девять пострадавших

В четверг, 9 мая, на 443-й трассе около перекрестка Шилат микроавтобус, следовавший в сторону Иерусалима, на высокой скорости врезался в заградительные сооружения.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о четверых пострадавших в критическом состоянии. Позднее парамедики констатировали их смерть.

Состояние еще одного пострадавшего средней тяжести, остальные травмированы легко.

По данным МАДА, все пострадавшие – мужчины примерно 40 лет.

По информации 13-го канала израильского телевидения, микроавтобус перевозил заключенных, проходящих процесс реабилитации.

Парамедик МАДА Даниэль Дубинки, первым прибывший на место аварии, рассказывает, что в микроавтобусе находились 12 пассажиров и водитель. Для вызволения двух тел, блокированных в автомобиле, пришлось использовать автоген. Два человека были найдены лежащими на земле рядом с автобусом, они также были мертвы.

Пассажир, получивший наиболее тяжелые травмы, доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Остальные с легкими травмами были доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Асаф а-Рофе".