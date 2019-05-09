18+
9 мая 2019 г.
последняя новость: 15:50
Нам есть, куда уехать
В Газе жалуются: «Израиль вредит нашим полям и пастбищам»
«Евровидение-
2019»: чем плох клип певицы из Северной Македонии?
Так в Израиле издевались над сефардами
Сначала возникла идеология, потом - газовые камеры
Меган Маркл нарушила королевские традиции
Леди Гага разделась
Клетчатка продлевает жизнь
Когда прекратится насилие в секторе Газа
Знамя джихада
Тайное правительство не спасает от ракет
Рожать ? не строить
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:14 Тяжелая авария на 443-й трассе: четверо погибших, девять пострадавших
15:00 Нетаниягу поздравил с праздником особо отличившихся солдат ЦАХАЛа
14:37 Пожилой мужчина, подавившийся во время пикника в лесу Кармель, госпитализирован в тяжелом состоянии
11:43 В небе над Израилем проходит парад военно-воздушных сил
05:55 Драка в Тель-Авиве, стрельба в Нацерете: ранены двое молодых мужчин
05:44 Прогноз погоды на 9 мая: прохладно, местами слабый дождь
23:31 В Мигдаль а-Эмек пострадал рабочий, отвечавший за запуск фейерверка
22:16 В Холоне фейерверк, устроенный мэрией, привел к пожару
21:55 Морис Кан: "Через два года израильский аппарат совершит посадку на Луну"
20:19 На улице в Тель-Авиве предпринята попытка изнасилования. Насильник задержан
Загрузка...
В Израиле

Тяжелая авария на 443-й трассе: четверо погибших, девять пострадавших

время публикации: 15:14 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Тяжелая авария на 443-й трассе: 14 пострадавших, четверо в критическом
Тяжелая авария на 443-й трассе: 14 пострадавших, четверо в критическом состоянии

В четверг, 9 мая, на 443-й трассе около перекрестка Шилат микроавтобус, следовавший в сторону Иерусалима, на высокой скорости врезался в заградительные сооружения.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о четверых пострадавших в критическом состоянии. Позднее парамедики констатировали их смерть.

Состояние еще одного пострадавшего средней тяжести, остальные травмированы легко.

По данным МАДА, все пострадавшие – мужчины примерно 40 лет.

По информации 13-го канала израильского телевидения, микроавтобус перевозил заключенных, проходящих процесс реабилитации.

Парамедик МАДА Даниэль Дубинки, первым прибывший на место аварии, рассказывает, что в микроавтобусе находились 12 пассажиров и водитель. Для вызволения двух тел, блокированных в автомобиле, пришлось использовать автоген. Два человека были найдены лежащими на земле рядом с автобусом, они также были мертвы.

Пассажир, получивший наиболее тяжелые травмы, доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Остальные с легкими травмами были доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Асаф а-Рофе".

facebook





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 9 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019