10 мая около 500 тысяч детей вернутся в ясли и детские сады

В воскресенье, 10 мая, около 500 тысяч детей в возрасте до шести лет вернутся в государственные и частные ясли и детские сады после почти двух месяцев перерыва, вызванного карантинными ограничениями. Ясли для детей до трех лет будут работать по обычному графику.

В детских садах, рассчитанных на детей от трех до шести лет, воспитанники будут поделены на две группы, которые будут ходить в три дня в неделю (с воскресенья по вторник или со среды по пятницу). "Учебный" день будет продолжаться не более шести часов.

Воспитатели получили указания свести к минимуму контакт детей с общими для всех игрушками и бдительно следить за соблюдением личной гигиены.

Мэрия Тель-Авива сообщила, что муниципальные детские сады откроются не 10 мая, а лишь 12-го, в праздник Лаг ба-Омер. Такое же решение приняли власти Явне.

Ранее профсоюз учителей разрешил воспитателям открыть детские сады в Лаг ба-Омер "по своему усмотрению".

Накануне ассоциация частных детских садов в Израиле, представляющая около 250 яслей и детских садов, объявила, что эти дошкольные учреждения не откроются в воскресенье, 10 мая, вопреки плану, одобренному минздравом и министерством просвещения.

Гендиректор ассоциации Янив Бар Ор назвал этот план несостоятельным, не обеспечивающим заботу о детях, с одной стороны, и нарушающим права владельцев детских садов – с другой.

В ближайшие дни возобновят свою работу группы продленного дня (кроме групп для учащихся третьих классов, "гимел"), однако это будет происходить поэтапно, в соответствии со специально составленным расписанием.



