Следователи прибыли в резиденцию премьер-министра Нетаниягу

После полудня в четверг, 9 ноября, следователи полиции, занимающиеся расследованиями по так называемым делам 1000 и 2000, прибыли в резиденцию главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Ранее сайты Walla и Ynet писали, что Нетаниягу сегодня вновь ответит на вопросы следователей.

Пресс-служба полиции отказалась подтвердить и комментировать эти сообщения. В заявлении правоохранительных органов подчеркивалось недопустимость такого рода комментариев до завершения расследования.

В СМИ сообщалось, что для показаний по делу 1000, "дело о подарках", на допрос был приглашен посол Израиля в США Рон Дермер. 12-й телеканал передавал, что беседа с Дермером будет посвящена связям Нетаниягу с бизнесменом Арноном Милченом, а также что израильские следователи хотели бы встретиться с послом США в Израиле Даном Шапиро, однако для этого требуется разрешение от госдепартамента США, который до сих пор не ответил на запрос израильской полиции.

Предыдущий, четвертый допрос Биньямина Нетаниягу по делам 1000 и 2000 проходил 6 марта и длился около четырех часов.

Напомним, что в рамках "дела 1000" Нетаниягу подозревается в незаконном получении дорогих подарков от бизнесменов. "Дело 2000" является расследованием законности переговоров, которые Нетаниягу вел с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. По "делу 3000", о подозрениях в правонарушениях при заключении сделки по закупке подлодок в Германии, Нетаниягу подозреваемым не является, но в рамках расследования обвинения были предъявлены группе лиц из его окружения.

Несколько недель назад Второй канал ИТВ (ныне 12-й и 13-й) опубликовал сообщение, согласно которому следственные органы намерены вызвать главу правительства на новые допросы. Нетаниягу резко отреагировал на появление этой информации в СМИ и подверг критике полицию в связи с тем, что он назвал "регулярными и систематическими утечками информации". "Когда Рони Альшейх стал генеральным инспектором полиции, он принял важные решения: начать борьбу с утечками информации и положить конец практике так называемых рекомендаций, которые полиция передает прокуратуре после завершения расследования. После того, как политический стратег Лиор Хорев стал без конкурса внешним советником полиции, получая за это огромные деньги из государственной казны, идея отмена рекомендаций умерла, а утечки приобрели характер цунами", – было сказано в заявлении пресс-службы главы правительства. В окружении премьер-министра также отметили: "Общественность уже давно поняла, что речь идет об охоте СМИ на премьер-министра. Как это всегда бывало в прошлом, так и на сей раз, все завершится ничем".

Пресс-служба полиции, в свою очередь, опубликовала следующий комментарий: "Полиция Израиля выполняет свою работу в соответствии с законом и интересами государства. Мы не намерены отвечать на беспочвенные обвинения, целью которых является создание помех работе полиции и делегитимация власти закона".





