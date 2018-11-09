Пятница на границе сектора Газы: "марш" на фоне поджога

В пятницу, 9 ноября, во второй половине дня, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения". Как сообщал "Палестинский информационный центр" (ПИЦ), для участия в акции собрались тысячи палестинцев.

В лагерь палестинских беженцев Аль-Авда, расположенный в восточной части сектора, прибыл посол Катара Мухаммад аль-Эмади, чтобы, как отмечал ПИЦ, понаблюдать за проведением очередного "показательного марша". Неожиданно в колонну машин, сопровождавших автомобиль посла, полетели камни, брошенные участниками "марша". В результате инцидента никто не пострадал, однако было решено, что аль-Эмади будет следить за ходом акции из другого населенного пункта.

Во время проведения "марша" на северном участке границы с сектором Газы военнослужащие ЦАХАЛа задержали палестинского араба, перебравшегося через забор безопасности на израильскую территорию. Задержанный был передан сотрудникам Общей службы безопасности для допроса. В ходе допроса выяснилось, что задержанный осуществил поджог одной из теплиц, расположенных в поселении Натив а-Асара (региональный совет Хоф Ашкелон).

В результате пожара теплица выгорела дотла; пострадавших не было. По мнению местных жителей, огонь причинил серьезный материальный ущерб.

По данным палестинских СМИ, в южной части сектора Газы в результате действий израильских военнослужащих был убит 28-летний палестинский араб, один из участников "марша возвращения".

Также "Палестинский информационный центр" сообщал, что в ходе "марша" 37 человек получили огнестрельные ранения; среди них шестеро несовершеннолетних и девять женщин, в том числе – фельдшер-волонтер.

По информации палестинской службы скорой помощи "Красный полумесяц", во время "марша" пострадали 144 человека.

Отметим, что накануне, 8 ноября, посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат служащим в правительстве ХАМАСа. Деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

Очевидно, что доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

Однако в пятницу глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Сануар, прибывший к границе сектора для участия в "марше", заявил, что у ХАМАСа нет никаких соглашений с Израилем.





