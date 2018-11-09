18+
10 ноября 2018 г.
последняя новость: 23:14
Минздрав был не готов к эпидемии кори
Шоу продолжается: новый генпрокурор США
«Трамп будет в гневе на Израиль»
«Черный ноябрь» ? готовьте кредитки
Левые и антисемитизм
Будущее евреев зависит от коровы
Антисемит Джереми Корбин
О чем рассказали выборы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:14 Автомобиль с палестинскими номерами врезался в столб электропередач; один погибший
22:25 Пятница на границе сектора Газы: "марш" на фоне поджога
20:32 У границы с сектором Газы задержан араб, подозреваемый в поджоге теплицы
17:14 Осенние проблемы: наводнения в районе Мертвого моря. ВИДЕО
15:26 Полиция и волонтеры провели операцию по спасению туристов в районе ручья Ог
14:32 Подполковник ЦАХАЛа задержан по подозрению в употреблении наркотиков
13:29 В Изреэльской долине разбился водитель квадроцикла
13:07 Посол России в Израиле: отношение к ХАМАСу как к террористической организации подрывает мирный процесс
12:35 СМИ: семьям подростков, погибших в русле ручья Цафит, переданы результаты расследования
09:47 На входе в синагогу в Рамат а-Шароне обнаружена отрезанная голова свиньи
Загрузка...
В Израиле

Пятница на границе сектора Газы: "марш" на фоне поджога

время публикации: 9 ноября 2018 г., 22:25 | последнее обновление: 9 ноября 2018 г., 22:41 блог версия для печати фото
Пятница на границе сектора Газы: "марш" на фоне поджога
Пятница на границе сектора Газы: "марш" на фоне поджога

В пятницу, 9 ноября, во второй половине дня, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения". Как сообщал "Палестинский информационный центр" (ПИЦ), для участия в акции собрались тысячи палестинцев.

В лагерь палестинских беженцев Аль-Авда, расположенный в восточной части сектора, прибыл посол Катара Мухаммад аль-Эмади, чтобы, как отмечал ПИЦ, понаблюдать за проведением очередного "показательного марша". Неожиданно в колонну машин, сопровождавших автомобиль посла, полетели камни, брошенные участниками "марша". В результате инцидента никто не пострадал, однако было решено, что аль-Эмади будет следить за ходом акции из другого населенного пункта.

Во время проведения "марша" на северном участке границы с сектором Газы военнослужащие ЦАХАЛа задержали палестинского араба, перебравшегося через забор безопасности на израильскую территорию. Задержанный был передан сотрудникам Общей службы безопасности для допроса. В ходе допроса выяснилось, что задержанный осуществил поджог одной из теплиц, расположенных в поселении Натив а-Асара (региональный совет Хоф Ашкелон).

В результате пожара теплица выгорела дотла; пострадавших не было. По мнению местных жителей, огонь причинил серьезный материальный ущерб.

По данным палестинских СМИ, в южной части сектора Газы в результате действий израильских военнослужащих был убит 28-летний палестинский араб, один из участников "марша возвращения".

Также "Палестинский информационный центр" сообщал, что в ходе "марша" 37 человек получили огнестрельные ранения; среди них шестеро несовершеннолетних и девять женщин, в том числе – фельдшер-волонтер.

По информации палестинской службы скорой помощи "Красный полумесяц", во время "марша" пострадали 144 человека.

Отметим, что накануне, 8 ноября, посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат служащим в правительстве ХАМАСа. Деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

Очевидно, что доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

Однако в пятницу глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Сануар, прибывший к границе сектора для участия в "марше", заявил, что у ХАМАСа нет никаких соглашений с Израилем.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
Палестинские СМИ: на границе сектора Газы убит участник "марша"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 ноября 2018 г.
У границы с сектором Газы задержан араб, подозреваемый в поджоге теплицы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
Минздрав Газы: в ходе "марша" пострадали несколько десятков участников акции
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
ХАМАС начал выплаты катарских денег "госслужащим" в Газе





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 10 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018