Осенние проблемы: наводнения в районе Мертвого моря. ВИДЕО

В пятницу, 9 ноября, пасмурная осенняя погода установилась на севере, на востоке и юге страны. Прошедшие в районе Мертвого моря дожди привели к серьезным последствиям.

На участке шоссе №90 в районе ручья Кидрон сильным потоком воды размыло почву, что привело к обрушению дорожного полотна. На аварийном участке ведутся ремонтные работы.

Шоссе было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Полиция обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к месту обвала асфальта и выбирать для поездок альтернативные маршруты.

В миниблоге в сети Twitter журналиста телеканала "Кан-11" Шарона Идана опубликовано видео, на котором запечатлен момент обвала асфальта.

תשתיות בישראל 2018



כביש 90 באזור נחל קידרון נסגר לתנועה בשני הכיוונים בעקבות קריסת הכביש כתוצאה מהצפה וזרימת מים חזקה.

אחה״צ. pic.twitter.com/nBGiqXdOCY — Sharon Idan (@sharonidan) 9 ноября 2018 г.

Несколькими часами ранее было зафиксировано наводнение в районе ручья Ог, расположенного в районе Мертвого моря.

Полиция и волонтеры прибыли к ручью Ог для проведения операции по спасению четырех туристов, совершавших прогулку по опасному району.

Один из путешественников упал и получил легкую травму. Он был доставлен в больницу вертолетом ВВС ЦАХАЛа. Остальные туристы были найдены живыми и здоровыми.

Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, в субботу-воскресенье немного похолодает, ожидаются дожди, временами с грозами, затопления в низинах.





