Осенние проблемы: наводнения в районе Мертвого моря. ВИДЕО

В пятницу, 9 ноября, пасмурная осенняя погода установилась на севере, на востоке и юге страны. Прошедшие в районе Мертвого моря дожди привели к серьезным последствиям.
На участке шоссе №90 в районе ручья Кидрон сильным потоком воды размыло почву, что привело к обрушению дорожного полотна. На аварийном участке ведутся ремонтные работы.
Шоссе было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Полиция обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к месту обвала асфальта и выбирать для поездок альтернативные маршруты.
В миниблоге в сети Twitter журналиста телеканала "Кан-11" Шарона Идана опубликовано видео, на котором запечатлен момент обвала асфальта.
תשתיות בישראל 2018— Sharon Idan (@sharonidan) 9 ноября 2018 г.
כביש 90 באזור נחל קידרון נסגר לתנועה בשני הכיוונים בעקבות קריסת הכביש כתוצאה מהצפה וזרימת מים חזקה.
אחה״צ. pic.twitter.com/nBGiqXdOCY
Несколькими часами ранее было зафиксировано наводнение в районе ручья Ог, расположенного в районе Мертвого моря.
Полиция и волонтеры прибыли к ручью Ог для проведения операции по спасению четырех туристов, совершавших прогулку по опасному району.
Один из путешественников упал и получил легкую травму. Он был доставлен в больницу вертолетом ВВС ЦАХАЛа. Остальные туристы были найдены живыми и здоровыми.
Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, в субботу-воскресенье немного похолодает, ожидаются дожди, временами с грозами, затопления в низинах.