18+
9 ноября 2018 г.
последняя новость: 19:29
Минздрав не был готов к эпидемии кори
Шоу продолжается: новый генпрокурор США
«Трамп будет в гневе на Израиль»
«Черный ноябрь» ? готовьте кредитки
Левые и антисемитизм
Будущее евреев зависит от коровы
Антисемит Джереми Корбин
О чем рассказали выборы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:14 Осенние проблемы: наводнения в районе Мертвого моря. ВИДЕО
15:26 Полиция и волонтеры провели операцию по спасению туристов в районе ручья Ог
14:32 Подполковник ЦАХАЛа задержан по подозрению в употреблении наркотиков
13:29 В Изреэльской долине разбился водитель квадроцикла
13:07 Посол России в Израиле: отношение к ХАМАСу как к террористической организации подрывает мирный процесс
12:35 СМИ: семьям подростков, погибших в русле ручья Цафит, переданы результаты расследования
09:47 На входе в синагогу в Рамат а-Шароне обнаружена отрезанная голова свиньи
09:39 Биньямин Нетаниягу прошел медицинскую проверку под наркозом
08:56 Во вторник в Тель-Авиве пройдет ночной марафон: список перекрываемых улиц
08:20 По итогам выборов в муниципальных советах стало на 99 женщин больше
Загрузка...
В Израиле

Осенние проблемы: наводнения в районе Мертвого моря. ВИДЕО

время публикации: 17:14 | последнее обновление: 19:24 блог версия для печати фото
Участок шоссе 90 в районе ручья Кидрон перекрыт для движения транспорта
Участок шоссе 90 в районе ручья Кидрон перекрыт для движения транспорта

В пятницу, 9 ноября, пасмурная осенняя погода установилась на севере, на востоке и юге страны. Прошедшие в районе Мертвого моря дожди привели к серьезным последствиям.

На участке шоссе №90 в районе ручья Кидрон сильным потоком воды размыло почву, что привело к обрушению дорожного полотна. На аварийном участке ведутся ремонтные работы.

Шоссе было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Полиция обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к месту обвала асфальта и выбирать для поездок альтернативные маршруты.

В миниблоге в сети Twitter журналиста телеканала "Кан-11" Шарона Идана опубликовано видео, на котором запечатлен момент обвала асфальта.

Несколькими часами ранее было зафиксировано наводнение в районе ручья Ог, расположенного в районе Мертвого моря.

Полиция и волонтеры прибыли к ручью Ог для проведения операции по спасению четырех туристов, совершавших прогулку по опасному району.

Один из путешественников упал и получил легкую травму. Он был доставлен в больницу вертолетом ВВС ЦАХАЛа. Остальные туристы были найдены живыми и здоровыми.

Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, в субботу-воскресенье немного похолодает, ожидаются дожди, временами с грозами, затопления в низинах.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 9 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018