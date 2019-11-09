Либерман предъявил ультиматум Нетаниягу и Ганцу

Вечером в субботу, 9 ноября, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман дал интервью телеканалу "Кешет". В этом интервью глава НДИ заявил, что намерен в ходе ближайшей недели встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

"Я намерен получить от них ответы на вопрос, готовы ли они устранить препятствия на пути к созданию правительства национального единства. Готов ли "Кахоль Лаван" принять предложение президента, включая ту часть, которая касается порядка ухода премьер-министра во временную отставку, готов ли "Ликуд" отказаться от союза с партнерами по харедимно-мессианскому блоку. Мы сделаем соответствующие выводы по поводу тех, кто даст отрицательный ответ", - заявил Либерман.

Он добавил, что поддержит противоположную сторону, если одна из партий не согласится отказаться от своих требований. В то же время, Либерман отказался ответить на вопрос, что он будет делать в том случае, если обе партии дадут отрицательный ответ. "Пока что это не на повестке дня. Когда подобное станет актуальным, мы примем решение и сообщим о нем. Пока что на столе лежат два пистолета", - заявили корреспонденту NEWSru.co.il источники в НДИ.

По сути, угроза Либермана состоит в том, что он поддержит правительство меньшинства во главе с Ганцем или согласится присоединиться к праворелигиозной коалиции во главе с Нетаниягу. "Главная задача, стоящая сейчас перед нами – это создание правительства национального единства. Выйдите на улицу и спросите людей, чего они хотят, и все скажут, что главное – это избежать третьих выборов, которые будут очень дорого стоить, но не изменят политического расклада", - заявил глава НДИ.

Авигдор Либерман заявил также, что возражает против прямых выборов премьер-министра в этой каденции. "Я пламенный сторонник прямых выборов, но в закон надо внести многочисленные изменения, а мы возражаем против кардинальных законодательных изменений до тех пор, пока не будет создано новое правительство. Главное сейчас - сформировать широкую коалицию национального единства", - сказал он.





