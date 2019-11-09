Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
19 - 27°
Эйлат:
21 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 ноября 2019 г., 16:56

Силы ЦАХАЛа закрыли въезд на "остров мира"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Силы ЦАХАЛа закрыли въезд на сельскохозяйственные территории &quot;острова мира&quot; Нахараим Нахараим

В субботу, 9 ноября, около 16:30, силы ЦАХАЛа закрыли въезд на сельскохозяйственные территории Нахараим, так называемого "острова мира". Начиная со следующей недели так называемый "остров мира" будет закрыт для израильтян в связи с истечением срока действия договора об аренде участка.

В течение дня сотни израильтян посетили Нахараим.

Накануне семьи семи израильских школьниц, погибших в 1997 году в Нахараим, обратились к правительству Израиля с просьбой перенести памятник, установленный на "острове мира" на израильскую территорию в связи с эвакуацией населения анклава. По предварительным данным, эта просьба будет удовлетворена, однако не в ближайшее время.

Искусственный остров Нахараим был возвращен Иордании в рамках мирного израильско-иорданского договора 1994 года. Он был назван "островом мира" и стал популярным местом отдых израильских туристов. В 2018 году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли – так называемый "остров мира" в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. В 2019 году срок договора истек, но Израиль надеялся продлить его еще на 25 лет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 ноября 2019
Сотни туристов отправились на однодневную экскурсию в Нахараим
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 ноября 2019
Семьи школьниц, погибших в Нахараим, просят перенести памятник девочкам на территорию Израиля
// NEWSru.co.il // Экономика // 08 ноября 2019
Иордания предложила выплатить израильским фермерам компенсацию за урожай
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 ноября 2019
Иордания официально уведомила израильских фермеров, что "остров мира" для них закрыт


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:35 Задержан житель Газы, пытавшийся проникнуть на территорию Израиля
16:56 Силы ЦАХАЛа закрыли въезд на "остров мира"
14:57 Житель Калансуа получил тяжелые травмы, упав с крыши своего дома
12:57 Сотни туристов отправились на однодневную экскурсию в Нахараим
08:59 Драка в Ашдоде; трое мужчин получили ножевые ранения
07:11 Группа проституток подала в БАГАЦ иск с требованием отменить запрет на рекламу их услуг
06:47 ДТП в Дальят эль-Кармеле и в Тель-Авиве: трое пострадавших
06:28 Прогноз погоды на 9 ноября: температура выше среднесезонной, переменная облачность, сухо, возможно ограничение видимости
21:12 В Тель-Авиве электровелосипедист был сбит автомобилем
18:11 В партии "Кахоль Лаван" прокомментировали назначение Беннета на пост министра обороны
...