Силы ЦАХАЛа закрыли въезд на "остров мира"

В субботу, 9 ноября, около 16:30, силы ЦАХАЛа закрыли въезд на сельскохозяйственные территории Нахараим, так называемого "острова мира". Начиная со следующей недели так называемый "остров мира" будет закрыт для израильтян в связи с истечением срока действия договора об аренде участка.

В течение дня сотни израильтян посетили Нахараим.

Накануне семьи семи израильских школьниц, погибших в 1997 году в Нахараим, обратились к правительству Израиля с просьбой перенести памятник, установленный на "острове мира" на израильскую территорию в связи с эвакуацией населения анклава. По предварительным данным, эта просьба будет удовлетворена, однако не в ближайшее время.

Искусственный остров Нахараим был возвращен Иордании в рамках мирного израильско-иорданского договора 1994 года. Он был назван "островом мира" и стал популярным местом отдых израильских туристов. В 2018 году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли – так называемый "остров мира" в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. В 2019 году срок договора истек, но Израиль надеялся продлить его еще на 25 лет.





