Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП на шоссе №90

В понедельник, 9 октября, на шоссе №90 возле поселка Пцаэль произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса.

В результате инцидента погиб водитель грузовика, мужчина 32 лет. Еще один мужчина, 20 лет, ехавший с ним, находится в тяжелом состоянии. Он погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Погибший и раненый являются палестинскими арабами.

Травмы получили также 10 человек, ехавших в автобусе. Водитель автобуса, мужчина 30 лет, находится в состоянии средней степени тяжести. Он получил травму грудной клетки. Мужчина доставлен на вертолете в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Еще четверо пострадавших из автобуса доставлены в больницы "А-Эмек" в Афуле и "Адаса Ар а-Цофим" в Иерусалиме. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

Ранее на въезде в арабскую деревню Шааб в Северном округе произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

В результате два человека получили тяжелые травмы. Это мужчина 54 лет с травмой конечностей и 20-летняя девушка с травмой головы. 23-летний мужчина получил травму грудной клетки, он находится в состоянии средней степени тяжести. Трое пострадавших доставлены в Медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Еще два человека, получившие травмы в ДТП, самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Отметим, что ДТП произошли в сложных погодных условиях. Утром в понедельник, 9 октября, начался дождь в северных и центральных районах Израиля. В результате оказались затопленными шоссе в Нагарии, Рамат Ишае, Нацерете и деревне Кафр-Манда.