Попытка ракетного обстрела из Газы и ответ ЦАХАЛа. Уточненные данные

Вечером в воскресенье, 8 октября, в 20:54 в населенных пунктах, расположенных на границе с сектором Газы, сработали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева адом".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты с территории сектора Газы в сторону израильской территории.

Первоначально сообщалось, что ракета упала на незастроенной местности на территории местного совета Эшколь. В результате обстрела никто не пострадал, и не был причинен материальный ущерб.

Примерно через два часа после обстрела танки ЦАХАЛа нанесли ответный удар по цели в секторе Газы, уничтожив наблюдательный пункт террористической организации ХАМАС, сообщает армейская пресс-служба.

Примерно в то же время, 22:57, военные заявили, что ракета, выпущенная ранее боевиками из Газы, не перелетела пограничный забор и упала на территории сектора.

Палестинское агентство Maan утверждает, что огонь по наблюдательному пункту ХАМАСа в районе Абу Сафия, к востоку от лагеря беженцев Аль-Магази (центральная часть приграничного района Газы) вела израильская артиллерия после получения разведданных с беспилотного самолета. Кроме того, был зафиксирован обстрел цели к востоку Рафаха, на юге сектора.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, подтверждает факт обстрела наблюдательного пункта "Бригад Изаддина аль-Касама" около Аль-Магази. При этом отмечается, что обстрел был осуществлен, несмотря на то, что израильские военные уже знали: ракета, выпущенная из Газы, до территории Израиля не долетела. По данным ПИЦ, танки ЦАХАЛа выпустили три снаряда, в результате этого обстрела никто не пострадал, но был причинен ущерб наблюдательному пункту. А через несколько минут последовал повторный обстрел, вследствие которого этот наблюдательный пункт был полностью уничтожен. ХАМАС подтверждает и факт обстрела ЦАХАЛом цели к востоку от Рафаха, в результате чего возник пожар.

Отметим, что ракетные обстрелы израильской территории в последние три года время от времени пытаются осуществлять из Газы боевики непримиримых группировок (в основном, салафитского толка). Израиль возлагает ответственность за эти обстрелы на террористическую организацию ХАМАС, контролирующую сектор с июня 2007 года.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





