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В Израиле

Двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Бейтар-Илите

время публикации: 9 октября 2018 г., 23:48 | последнее обновление: 06:07 блог версия для печати фото
На месте происшествия. Бейтар Илит, 10 октября 2018 года
На месте происшествия. Бейтар Илит, 10 октября 2018 года
На месте происшествия. Бейтар Илит, 10 октября 2018 года
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Двухлетний Цви и пятилетняя Эфрат погибли в пожаре, произошедшем в квартире семьи Гинзбург в Бейтар-Илите.

В результате пожара пострадали еще 11 человек, из которых трое были доставлены в больницу: 22-летний мужчина в состоянии средней тяжести, а также дети 7 и 8 лет с легкими травмами. Они отравились угарным газом. Остальным пострадавшим необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что еще двое детей семьи Гинзбург спаслись, перебравшись на балкон соседей.

Возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного здания, где проживала семья Гинзбург.

Местные жители утверждают, что пожарные машины приехали только через 15-20 минут после вызова. Вместе с тем, пожарная служба утверждает, что спасательные службы находились на месте происшествия уже через пять минут после получения вызова.

Предварительное расследование показало, что пожар возник в результате взрыва настольной лампы, которая упала на кровать. Родителей в момент возгорания дома не было.

Похороны погибших детей пройдут утром 10 октября. Близкие погибших, представители "литовского" направления ультраортодоксального иудаизма, просили журналистов не приезжать на траурную церемонию.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2018 г.
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