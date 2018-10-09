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В Израиле

Нетаниягу не исключил возможность досрочных выборов

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 16:42 блог версия для печати фото
Нетаниягу не исключил возможность досрочных выборов
Нетаниягу не исключил возможность досрочных выборов
Биньямин Нетаниягу на пресс-конференции в Иерусалиме. 9 октября 2018 года

Во вторник, 9 октября, состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Моше Кахлона, на которой было объявлено о назначении нового главы Центробанка. Как сообщалось ранее, им назначен профессор Амир Ярон.

В ходе пресс-конференции премьер-министр неожиданно предложил журналистам задавать вопросы на любые темы, не только экономические. Наибольший интерес присутствующих вызвал кризис, возникший в коалиции перед открытием зимней сессии Кнессета.

Нетаниягу в очередной раз заявил, что правительство пытается найти способ достичь компромисса по закону о призыве и по другим острым вопросам, однако, если этого не произойдет, будут объявлены досрочные выборы, сказал он.

9 октября высокопоставленные источники в коалиции заявили в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что, судя по всему, премьер-министр Нетаниягу принял решение объявить о роспуске Кнессета сразу после муниципальных выборов, которые состоятся 30 октября. Это означает, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоятся во второй половине феврале или в начале марта 2019 года.

По оценке наших источников, глава правительства инициирует роспуск Кнессета сразу после муниципальных выборов, а это означает, что Кнессет 20-го созыва завершит свою работу в первых числах ноября. По словам наших собеседников, Нетаниягу прекратил активные попытки разрешить кризис вокруг закона о призыве и иных вопросов, вызывающих разногласия. По мнению источников в коалиции, это означает, что глава правительства принял решение завершить работу нынешнего правительства и объявить досрочные выборы.

Ранее 9 октября министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) заявил в интервью порталу Ynet, что по его мнению выборы состоятся в марте 2019 года.

Напомним, что выборы в Кнессет 20-го созыва состоялись в марте 2015 года.

Премьер-министр Нетаниягу также прокомментировал конфликт между министром обороны Авигдором Либерманом и министром просвещения Нафтали Беннетом. "Это излишний конфликт, министр обороны делает свою работу. Другие министры имеют право и даже обязаны это комментировать, но для этого существуют заседания кабинета", – заявил Нетаниягу. Говоря о ситуации в Газе, Нетаниягу подчеркнул, что не стремится форсировать новую военную операцию в секторе. "Мы предпринимаем усилия для разрешения кризиса и прекращения агрессивных действий в отношении наших граждан", – отметил глава правительства.

Нетаниягу также отверг утверждения, согласно которым дата выборов связана с ходом уголовных расследований против него. "Я верю, что обвинения мне предъявлены не будут", – сказал он.

7 октября на заседании глав коалиционных партий Биньямин Нетаниягу заявлял, что разногласия по вопросу о законе о гиюре, который должен быть вынесен на обсуждение не позднее января 2019 года, могут стать последней каплей, которая приведет к развалу коалиции и объявлению досрочных выборов. "Даже если Либерман пойдет на тот или иной компромисс в дискуссии по закону о призыве, он точно не сможет позволить себе проявить гибкость в том, что касается закона о гиюре. Если не удастся достигнуть соглашения по обоим этим законам – будет распущен Кнессет и объявлены досрочные выборы", – сказал тогда премьер-министр. Требование вынести закон о гиюре на рассмотрение не позднее января выдвинул глава партии ШАС Арье Дери.

Нет прогресса и в обсуждении проекта закона о призыве. 14 октября Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" соберется на заседание, на котором будет принято решение об отношении к законопроекту. Ожидается, что лидеры "Агудат Исраэль" представят серию поправок к тексту закона.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 октября 2018 г.
Перед открытием зимней сессии Кнессета коалиция оказалась на грани распада





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