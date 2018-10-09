Древняя надпись, доступная каждому израильскому ребенку. Посвящение сына Дедала

На пресс-конференции, состоявшейся в Музее Израиля, Управление древностей представило уникальную находку: каменную надпись, датируемую первым веком н.э., на которой слово "Иерусалим" написано практически в современном написании.

Камень был обнаружен минувшей зимой в районе дворца конгрессов "Биньяней а-Ума", на месте, где должны были проложить новое шоссе. Надпись – самая древняя из найденных на данный момент, где для написания названия города используется современная орфография.

В ходе раскопок, проводившихся при финансировании фонда "Мория", был обнаружен фундамент здания периода римского владычества и несколько колонн. На одной из них и была надпись "Ханания сын Додалоса из Иерусалима".

"Это единственная известная науке каменная надпись периода Второго храма, использующее полное, а не сокращенное написание. До сих пор у нас был только один пример – на монете, отчеканенной во время Великой иудейской войны 66-70 годов н.э.", - говорят руководители раскопок Юваль Барух и Рони Райх.

"Удивительно, что каждый ребенок, умеющий читать на современном иврите, сможет прочесть надпись, сделанную 2.000 лет назад. Благодаря сотрудничеству Управления древностей и Музея Израиля широкая общественность получает доступ к важнейшим археологическим открытиям", - отмечает директор музея профессор Идо Бруно.

Специалисты отмечают, что предназначение раскопанного здания пока остается неясным. Неизвестно также, кто такой упоминающийся в надписи Ханания сын Додалоса. Однако скорее всего, он был сыном мастера, избравшего себе имя в честь мифического Дедала – создателя Критского лабиринта и крыльев, на которых его сын Икар отправился к Солнцу.

Район, где сейчас расположен Дворец конгрессов, в последние столетия Второго храма был крупным гончарным центром. Здесь располагалось поселение, чьи жители специализировались на производстве керамики. После разрушения храма римляне возобновили производство – в значительно меньшем масштабе.





