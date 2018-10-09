18+
9 октября 2018 г.
последняя новость: 17:20
Сериалы напичканы меньшинствами
Разрушили Рим - доберутся до нас
Парадокс Бунда
О деле йеменских детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:10 В Эшколе машина сбила четырехлетнюю девочку.
17:03 В Кирьят-Малахи во дворе жилого дома обнаружен "огненный шар"
16:38 СМИ: прошлой ночью в Яффо был убит сын зеленщика, ставшего символом рынка Кармель
16:12 80-летний мужчина утонул у побережья Эйлата
15:34 Около Модиина найден очередной "огненный шар"
15:29 Около жилого дома в Ришон ле-Ционе был найден минометный снаряд
14:48 Нетаниягу не исключил возможность досрочных выборов
14:01 Парамедики оказали помощь мужчине на ашдодском пляже
13:51 В Шохаме в результате падения с большой высоты тяжело травмирован рабочий
13:50 В Сдероте найден "огненный шар"
Загрузка...
В Израиле

Древняя надпись, доступная каждому израильскому ребенку. Посвящение сына Дедала

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
Древняя надпись, доступная каждому израильскому ребенку. Посвящение сына Дедала
Древняя надпись, доступная каждому израильскому ребенку. Посвящение сына Дедала
Древняя надпись, доступная каждому израильскому ребенку. Посвящение сына Дедала
ВСЕ ФОТО

На пресс-конференции, состоявшейся в Музее Израиля, Управление древностей представило уникальную находку: каменную надпись, датируемую первым веком н.э., на которой слово "Иерусалим" написано практически в современном написании.

Камень был обнаружен минувшей зимой в районе дворца конгрессов "Биньяней а-Ума", на месте, где должны были проложить новое шоссе. Надпись – самая древняя из найденных на данный момент, где для написания названия города используется современная орфография.

В ходе раскопок, проводившихся при финансировании фонда "Мория", был обнаружен фундамент здания периода римского владычества и несколько колонн. На одной из них и была надпись "Ханания сын Додалоса из Иерусалима".

"Это единственная известная науке каменная надпись периода Второго храма, использующее полное, а не сокращенное написание. До сих пор у нас был только один пример – на монете, отчеканенной во время Великой иудейской войны 66-70 годов н.э.", - говорят руководители раскопок Юваль Барух и Рони Райх.

"Удивительно, что каждый ребенок, умеющий читать на современном иврите, сможет прочесть надпись, сделанную 2.000 лет назад. Благодаря сотрудничеству Управления древностей и Музея Израиля широкая общественность получает доступ к важнейшим археологическим открытиям", - отмечает директор музея профессор Идо Бруно.

Специалисты отмечают, что предназначение раскопанного здания пока остается неясным. Неизвестно также, кто такой упоминающийся в надписи Ханания сын Додалоса. Однако скорее всего, он был сыном мастера, избравшего себе имя в честь мифического Дедала – создателя Критского лабиринта и крыльев, на которых его сын Икар отправился к Солнцу.

Район, где сейчас расположен Дворец конгрессов, в последние столетия Второго храма был крупным гончарным центром. Здесь располагалось поселение, чьи жители специализировались на производстве керамики. После разрушения храма римляне возобновили производство – в значительно меньшем масштабе.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 9 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018