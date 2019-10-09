Либерман опубликовал проект формирования правительства национального единства

Вечером в среду, 9 октября, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман опубликовал свое предложение по формированию правительства национального единства. Напомним, что неделю назад Либерман пообещал выдвинуть свое предложение после поста Йом Кипур, если "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не придут к соглашению.

Предложение Либермана, которое было опубликовано в его аккаунте в социальной сети Facebook, предусматривает четыре этапа.

На первом этапе должна быть создана рабочая группа, состоящая из представителей "Ликуда", "Кахоль Лаван" и НДИ, которая сформирует приемлемую для трех партий программу работы будущего правительства. "Продолжаем ли мы попытки урегулирования с ХАМАСом в Газе? Будут ли сокращены бюджеты министерств или подняты налоги, а может быть и то, и другое? Продолжится ли реализация соглашения по повышению пособий для инвалидов? Будет ли минимальное пособие для пенсионеров составлять 70% от минимальной заработной платы? Завершим ли мы утверждение закона о призыве? Отменим ли закон о порядке работы магазинов по шаббатам? И многие другие вопросы", - отмечается в документе.

На втором этапе, который наступит лишь в том случае, если стороны достигнут согласия по вопросам повестки дня, они объявят о согласии на предложение президента по ротации на посту премьер-министра. Напомним, что в соответствии с предложением Реувена Ривлина, закон о правительстве будет изменен таким образом, что в случае решения премьер-министра временно сложить с себя полномочия, он не должен будет формально покидать свой пост, а реальное управление делами государства возьмет на себя исполняющий обязанности. Таким образом, в случае подачи обвинения Нетаниягу, он передаст полномочия Ганцу, формально оставаясь при этом премьер-министром. Ранее "Ликуд" объявил, что согласен на это предложение Ривлина, в то время как в "Кахоль Лаван" не дали однозначного ответа.

На третьем этапе план Либермана предусматривает создание правительства национального единства на основе трех партий "Ликуд", "Кахоль Лаван", НДИ. "Это правительство незамедлительно начнет работу по подготовке к утверждению государственного бюджета на 2020 год, а также к утверждению десятилетнего плана развития ЦАХАЛа", - говорится в предложении НДИ.

На четвертом этапе любая партия, которая пожелает присоединиться к правительству на основе утвержденного бюджета и согласованной повестки дня, сможет сделать это.

"Для реализации нашего предложения Нетаниягу обязан отказаться от партнеров по своему ультраортодоксально-мессианскому блоку, а Ганц обязан согласиться с предложением президента по ротации", - отмечается в документе Либермана.

Первым на публикацию предложения Авигдора Либермана откликнулся министр транспорта Бецалель Смотрич ("Ямина"). "Пусть кто-нибудь объяснит Либерману, что в правительстве национального единства, которое сформируют "Ликуд" и "Кахоль Лаван", он никому не нужен. Можно предположить, что его там никто не хочет".

Из "Ликуда" передали следующее: "В предложении Либермана нет ничего нового. Либерман по прежнему отказывается сказать вслух, что он и его партия проголосуют против (не воздержатся или выйдут из зала) левого правительства во главе с Ганцем, которое будет опираться при своем формировании на поддержку арабских партий".

К настоящему моменту из "Кахоль Лаван" реакции не поступало.