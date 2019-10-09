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NEWSru.co.il :: В Израиле9 октября 2019 г., 19:21

Йом Кипур глазами парамедиков: в результате ДТП погибли двое детей

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Парамедики МАДА выехали на 2.491 вызов в разных частях страны 268 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста 24 человека получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий
 
   
 
 
Парамедики МАДА выехали на 2.491 вызов в разных частях страны

 
   
 
 
268 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста

 
   
 
 
24 человека получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что за последние 25 часов парамедики МАДА выехали на 2.491 вызов в разных частях страны.

1.852 израильтян были доставлены в больницы. 268 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста, которого в Йом Кипур придерживаются соблюдающие традиции евреи.

Парамедики оказали помощь 256 любителям катания на велосипедах, скутерах и роликовых коньках, получившим травмы. Среди пострадавших - 13-летний подросток из Ашкелона, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, упав с электрического самоката.

24 человека получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли. Один из смертельных случаев произошел в Тель-Авиве, где восьмилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, насмерть сбила машина. Вторая авария со смертельным исходом произошла на 443-й трассе, недалеко от Бен-Шемен. 10-летний ребенок, ехавший на велосипеде, был сбит мотоциклом.

Свидетелем ДТП, которое произошло на Дерех Намир в Тель-Авиве, стал депутат Кнессета Гидеон Саар. В своем "твиттере" он написал, что авария произошла недалеко от его дома: по дороге в синагогу он вместе со своими детьми проходил мимо места, где машина сбила мальчика. Гибель катавшегося на велосипеде ребенка произвела на политика сильное впечатление. Саар написал: если он убедится, что нельзя обеспечить безопасность детей иным образом, он будет добиваться принятия закона, запрещающего движение транспорта в Йом Кипур.

24 человек получили травмы в результате драк и конфликтов. В Джальджулии из огнестрельного оружия был убит мужчина.

Кроме того, за последние сутки сотрудники "Маген Давид Адом" доставили в больницы 140 рожениц. При этом трое малышей появились на свет по дороге в больницу.

Пресс-служба МАДА отмечает, что и в этом году был зафиксирован случай забрасывания камнями машины "скорой помощи". Он произошел на 75-й трассе в районе перекрестка А-Шомрим.

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