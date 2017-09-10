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В Араде прошли демонстрации ультраортодоксов и светских

время публикации: 9 сентября 2017 г., 22:39 | последнее обновление: 9 сентября 2017 г., 22:39 блог версия для печати фото
В Араде прошли демонстрации ультраортодоксов и светских

Вечером в субботу, 9 сентября, в Араде прошли демонстрации ультраортодоксов и светских жителей города, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно опубликованной информации, волнения в городе начались с демонстрации гурских хасидов, которые бросали горящие покрышки на улице Гилад. Покрышки были потушены местными жителями. На место прибыли усиленные наряды полиции.

В ответ на демонстрацию ультраортодоксов, в городе начался митинг светских жителей. О задержанных не сообщается.

В настоящий момент неизвестно, что стало катализатором напряженности в Араде.

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