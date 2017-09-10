Вечером в субботу, 9 сентября, в Араде прошли демонстрации ультраортодоксов и светских жителей города, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно опубликованной информации, волнения в городе начались с демонстрации гурских хасидов, которые бросали горящие покрышки на улице Гилад. Покрышки были потушены местными жителями. На место прибыли усиленные наряды полиции.

В ответ на демонстрацию ультраортодоксов, в городе начался митинг светских жителей. О задержанных не сообщается.

В настоящий момент неизвестно, что стало катализатором напряженности в Араде.