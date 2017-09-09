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Прогноз погоды на 9 сентября: солнечно и очень жарко

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:07 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 9 сентября: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 9 сентября, будет солнечно и очень жарко, шарав. Температура воздуха немного выше, чем вчера, и выше среднесезонной. В утренние часы дымка на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-32, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-42, на Голанских высотах – 21-39.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье жара немного спадет, но в понедельник вновь ожидается повышение температуры. Во вторник – без изменений, очень жарко.

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