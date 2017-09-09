Внимание, розыск: пропала Ида Голованова из Афулы

Полиция Северного округа обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 69-летней Иды Головановой из Афулы, поиски которой продолжаются третий день. Существуют опасения за жизнь пропавшей женщины, поскольку она страдает серьезным заболеванием и систематически принимает лекарства.

В поисках женщины участвуют десятки сотрудников полиции и волонтеров. последний раз женщину видели 6 сентября, около 19:00, недалеко от улицы Кореш в Афуле.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, седые волосы (короткая стрижка), носит очки, одета в серую рубашку и черные брюки. Говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Иды Головановой, обратиться в полицию по телефону 04-6524444 или по телефону 100.