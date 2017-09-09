9 сентября 2017 г.
последняя новость: 16:35
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:20 Внимание, розыск: пропала Ида Голованова из Афулы
12:57 60-летнему мужчине стало плохо на пляже в Нетании
11:44 В Тамре злоумышленники в масках обстреляли один из жилых домов
10:34 Мотоциклист попал в аварию на шоссе №1
06:25 ДТП на Прибрежном шоссе: трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии
06:07 Прогноз погоды на 9 сентября: солнечно и очень жарко
03:14 Стрельба в Герцлии, ранен 33-летний житель Калькилии
16:05 Солдат и офицер ЦАХАЛа ранены в результате несчастного случая
15:49 Бойцы МАГАВ задержали у Пещеры Праотцев палестинского араба с ножом
15:09 Биньямин Нетаниягу назвал обвинения против его супруги "абсурдными"
В Израиле

Внимание, розыск: пропала Ида Голованова из Афулы

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:20 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала Ида Голованова из Афулы

Полиция Северного округа обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 69-летней Иды Головановой из Афулы, поиски которой продолжаются третий день. Существуют опасения за жизнь пропавшей женщины, поскольку она страдает серьезным заболеванием и систематически принимает лекарства.

В поисках женщины участвуют десятки сотрудников полиции и волонтеров. последний раз женщину видели 6 сентября, около 19:00, недалеко от улицы Кореш в Афуле.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, седые волосы (короткая стрижка), носит очки, одета в серую рубашку и черные брюки. Говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Иды Головановой, обратиться в полицию по телефону 04-6524444 или по телефону 100.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 9 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017