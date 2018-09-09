Израиль встречает новый, 5779-й еврейский год

Вечером 9 сентября, в новолуние осеннего месяца тишрей, евреи отмечают окончание старого и начало нового, 5779-го года. В Рош а-Шана звучат пожелания "сладкого", мирного и счастливого года.

Празднования продлятся до вторника, включительно. 10 и 11 сентября в этом году считаются в Израиле выходными днями.

В еврейской традиции считается, что именно в Рош а-Шана был создан Адам, на этот же день пришлось нарушение им запрета, за что он вместе с Евой был изгнан из Эдема. Это был первый суд над человеком, и с тех пор считается, что в этот день оцениваются все поступки человека в прошедшем году, чтобы решить его судьбу на будущий год.

В Рош а-Шана в еврейских семьях на стол подают: рыбу - символ плодородия; голову (баранью или рыбью) - чтобы всегда быть во "главе", а не в хвосте, круглую сладкую халу, чтобы год был полным и здоровым, яблоки и мед, чтобы год был сладким и счастливым, гранат - символ изобилия. Перед наступлением праздника Рош а-Шана силы безопасности Израиля были приведены в состояние повышенной готовности из опасения перед возможными диверсиями. Особое внимание уделяется Иерусалиму, районам, граничащим с Иудеей и Самарией, а также границе сектора Газы.

Оперативники полиции, бойцы пограничной полиции (МАГАВ), а также добровольцы будут патрулировать места массового скопления людей в Иерусалиме, в районе торговых центрах и на рынках, а также вокруг Старого города и в районе крупнейших синагог столицы. Командование иерусалимского округа полиции сообщило, что число полицейских, дислоцированных в столице, увеличено. Будут задействованы дополнительные силы для контроля за соблюдением водителями правил движения.

9 сентября въезд в Старый город Иерусалима на автомобиле через Яффские ворота будет разрешен только местным жителям. 11 сентября будет закрыт доступ на Храмовую гору для еврейских паломников из-за празднования нового года по мусульманскому календарю.

Усиленные наряды полиции и сил безопасности будут находиться и в других местах массового скопления людей.

Накануне осенних праздников Армия обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

РОШ А-ШАНА

Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в силу в ночь на воскресенье, 9 сентября, и будет снят в ночь на 12 сентября.

ЙОМ КИПУР Режим блокады начнет действовать в ночь на 18 сентября, и будет снята в полночь 19 сентября.

СУККОТ

Территория Иудеи и Самарии будет блокирована в ночь на 23 сентября. КПП вновь откроются в ночь на 2 октября. В "будние праздничные дни", с 25 по 28 октября, блокада будет снята с Иудеи и Самарии.

В армии поясняют, что решения о закрытии или открытии КПП, а также о возможном продлении режима блокады в Иудеи и Самарии, а также на границе с Газой будет приниматься в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности.

В течение всего праздничного периода промышленные зоны в Иудее и Самарии продолжат работать без каких-либо ограничений.





