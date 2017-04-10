10 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:32 В Негеве и около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"
11:28 Пограничный переход "Таба" закрыт для израильтян из-за угрозы терактов
09:58 Задержан работник йешивы, подозреваемый в сексуальных преступлениях
09:08 На период праздника Песах введена блокада палестинских территорий
09:06 Полиция задержала арабов, подозреваемых в нападениях с применением "коктейлей Молотова"
08:07 Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
05:35 ЦАХАЛ откроет полигоны и 10-ю трассу в дни праздника Песах
05:16 Прогноз погоды на 10 апреля: повышение температуры, переменная облачность
21:49 Эльору Азарии предоставлен отпуск на время праздника Песах
21:42 СМИ: правительство обсуждает возможность лечения в Израиле детей из сирийского Идлиба
В Израиле

В Негеве и около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 11:32 блог версия для печати фото
В Негеве и около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"

В Негеве и около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 10 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017