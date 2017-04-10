В Негеве и около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"
10 апреля 2017 г.
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В Негеве и около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"
Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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