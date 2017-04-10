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Полиция задержала арабов, подозреваемых в нападениях с применением "коктейлей Молотова"

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
Полиция задержала арабов, подозреваемых в нападениях с применением "коктейлей Молотова"

Утром в понедельник, 10 апреля, полиция Израиля сообщила о задержании пятерых жителей Палестинской автономии, в возрасте от 17 до 24 лет, подозреваемых в причастности к нападениям с применением камней и бутылок с зажигательной смесью в районе гробницы Рахели, между Иерусалимом и Бейт-Лехемом.

В сообщении отмечается, что сначала были задержаны двое подозреваемых, которые в ходе допросов назвали еще троих соучастников.

Один из задержанных подозревается также в намерении применить против военнослужащих самодельное взрывное устройство.

Расследование продолжается.

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