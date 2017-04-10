ИГ взяло ответственность за обстрел территории Израиля

Террористическая группировка "Исламское государство", одна из ячеек которой действует на территории Синайского полуострова, взяла ответственность за ракетный обстрел региона Эшколь, совершенного утром в воскресенье, 10 апреля, сообщает новостной портал Walla.

Напомним, что в 11:31-11:32 в населенных пунктах района Эшколь сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле. Местные жители сообщили, что слышали взрыв.

В 11:53 ЦАХАЛ подтвердил: территория Израиля была обстреляна из Синая, зафиксировано падение ракеты. Раненых нет. Одному человеку, мужчине примерно 50 лет, оказавшемуся в зоне обстрела, потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

Незадолго до ракетного обстрела власти Израилязакрыли пограничный переход "Таба" до окончания праздника Песах (до 17 апреля включительно). Это беспрецедентное решение принято в связи с высокой вероятностью терактов на Синайском полуострове.

Предыдущий ракетный обстрел с территории Египта был зафиксирован 20 февраля этого года. Тогда ответственность взяла на себя террористическая группировка "Вилайят Синай", ассоциированная с "Исламским государством".