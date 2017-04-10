10 апреля 2017 г.
последняя новость: 16:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:36 Полиция просит помощи в розыске преступника, ограбившего магазин в Тель-Авиве
15:28 ИГ взяло ответственность за обстрел территории Израиля
11:52 ЦАХАЛ: территория Израиля была обстреляна из Синая, зафиксировано падение ракеты
11:32 Около границы с Газой сработала сирена "Цева адом"
11:28 Пограничный переход "Таба" закрыт для израильтян из-за угрозы терактов
09:58 Задержан работник йешивы, подозреваемый в сексуальных преступлениях
09:08 На период праздника Песах введена блокада палестинских территорий
09:06 Полиция задержала арабов, подозреваемых в нападениях с применением "коктейлей Молотова"
08:07 Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
05:35 ЦАХАЛ откроет полигоны и 10-ю трассу в дни праздника Песах
В Израиле

ИГ взяло ответственность за обстрел территории Израиля

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
ИГ взяло ответственность за обстрел территории Израиля

Террористическая группировка "Исламское государство", одна из ячеек которой действует на территории Синайского полуострова, взяла ответственность за ракетный обстрел региона Эшколь, совершенного утром в воскресенье, 10 апреля, сообщает новостной портал Walla.

Напомним, что в 11:31-11:32 в населенных пунктах района Эшколь сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле. Местные жители сообщили, что слышали взрыв.

В 11:53 ЦАХАЛ подтвердил: территория Израиля была обстреляна из Синая, зафиксировано падение ракеты. Раненых нет. Одному человеку, мужчине примерно 50 лет, оказавшемуся в зоне обстрела, потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

Незадолго до ракетного обстрела власти Израилязакрыли пограничный переход "Таба" до окончания праздника Песах (до 17 апреля включительно). Это беспрецедентное решение принято в связи с высокой вероятностью терактов на Синайском полуострове.

Предыдущий ракетный обстрел с территории Египта был зафиксирован 20 февраля этого года. Тогда ответственность взяла на себя террористическая группировка "Вилайят Синай", ассоциированная с "Исламским государством".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2017 г.
ЦАХАЛ: территория Израиля была обстреляна из Синая, зафиксировано падение ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 февраля 2017 г.
"Исламское государство" взяло ответственность за ракетный обстрел территории Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 февраля 2017 г.
Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Синая







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 10 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017