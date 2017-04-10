10 апреля 2017 г.
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В Израиле

Полиция Израиля сообщает о пробках на дорогах в первый день Песаха

время публикации: 17:20 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
Полиция Израиля сообщает о пробках на дорогах в первый день Песаха

Полиция Израиля опубликовала список наиболее проблематичных автомобильных трасс, которые перегружены 10 апреля, в первый день праздника Песах. Автомобильные пробки отмечены на следующих трассах:

Шоссе №6 от Акко до Ирона;

Шоссе №70 от Эйн-Тута до Эльякима и от Сомеха до Евлаим;

Шоссе №2 от деревни Джасер аз-Зарка до Зихрон-Яакова;

Шоссе №87 от Иегудии до Кацрина;

Шоссе №77 от Турана до перекрестка Голани;

Шоссе №65 от Ирона до Мей-Ами;

Шоссе №70 от Джулиса до Клиля;

Шоссе №1 от развязки Сады Сахарова до Арэля;

Шоссе №1 от Латруна до Шаар Хагай;

Шоссе №2 от Нетании до перекрестка Ольга;

Шоссе №4 от а-Огена до Хефера;

Накануне полиция Израиля опубликовала карты с указанием наиболее проблематичных автомобильных трасс, которые могут быть перегружены 10-11 апреля, в первые дни праздника Песах.

В течение этих дней ожидаются автомобильные пробки на трассах 70, 77, 722 в Галилее. Велика вероятность пробок на 4-й трассе в районе Нагарии. Будет затруднено движение на объездной дороге вокруг Кинерета.

Также возможны пробки на северном участке 6-й трассы и на 65-й трассе, 1-й трассе в районе Нетании, на 71-й трассе на участке между Бейт-Шеаном и Афулой, на 1-й трассе на участке между Моца и северным въездом в Иерусалим, на 38-й трассе в районе леса Эштаоль, на 40-й трассе в районе перекрестка Леавим, на 31-й трассе в районе перекрестка Шокет, а также на 90-й трассе в районе Арава.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Полиция Израиля предупреждает об автомобильных пробках в период праздника Песах







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