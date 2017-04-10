Полиция Израиля сообщает о пробках на дорогах в первый день Песаха

Полиция Израиля опубликовала список наиболее проблематичных автомобильных трасс, которые перегружены 10 апреля, в первый день праздника Песах. Автомобильные пробки отмечены на следующих трассах:

Шоссе №6 от Акко до Ирона;



Шоссе №70 от Эйн-Тута до Эльякима и от Сомеха до Евлаим;



Шоссе №2 от деревни Джасер аз-Зарка до Зихрон-Яакова;



Шоссе №87 от Иегудии до Кацрина;



Шоссе №77 от Турана до перекрестка Голани;



Шоссе №65 от Ирона до Мей-Ами;



Шоссе №70 от Джулиса до Клиля;



Шоссе №1 от развязки Сады Сахарова до Арэля;



Шоссе №1 от Латруна до Шаар Хагай;



Шоссе №2 от Нетании до перекрестка Ольга;



Шоссе №4 от а-Огена до Хефера;



Накануне полиция Израиля опубликовала карты с указанием наиболее проблематичных автомобильных трасс, которые могут быть перегружены 10-11 апреля, в первые дни праздника Песах.

В течение этих дней ожидаются автомобильные пробки на трассах 70, 77, 722 в Галилее. Велика вероятность пробок на 4-й трассе в районе Нагарии. Будет затруднено движение на объездной дороге вокруг Кинерета.

Также возможны пробки на северном участке 6-й трассы и на 65-й трассе, 1-й трассе в районе Нетании, на 71-й трассе на участке между Бейт-Шеаном и Афулой, на 1-й трассе на участке между Моца и северным въездом в Иерусалим, на 38-й трассе в районе леса Эштаоль, на 40-й трассе в районе перекрестка Леавим, на 31-й трассе в районе перекрестка Шокет, а также на 90-й трассе в районе Арава.