10 апреля 2017 г.
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В Израиле

Израиль не пустил в страну главу Палестинской федерации Чили

время публикации: 19:03 | последнее обновление: 19:03 блог версия для печати фото
Израиль не пустил в страну главу Палестинской федерации Чили

Власти Израиля закрыли въезд в страну для Ануара Маджлуфа, исполнительного директора Палестинской федерации Чили и активиста движения BDS, ратующего за бойкот еврейского государства, пишет 10 апреля сайт газеты The Jerusalem Post.

Министерство безопасности и стратегического планирования выпустило в связи с этим инцидентом заявление, в котором говорится, что Маджлуф публично призывал бойкотировать Израиль и саботировал развитие двусторонних отношений между еврейским государством и Чили в области экономики и торговли.

"Министерство провело тщательное расследование и пришло к выводу, что Маджлуф был в течение последних лет одним из наиболее активных противников двустороннего сотрудничества", – говорится в этом документе.

Глава министерства Гилад Эрдан, член партии "Ликуд" подчеркивает, что данный шаг призван не допустить реализации планов Маджлуфа.

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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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