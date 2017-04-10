Израиль не пустил в страну главу Палестинской федерации Чили

Власти Израиля закрыли въезд в страну для Ануара Маджлуфа, исполнительного директора Палестинской федерации Чили и активиста движения BDS, ратующего за бойкот еврейского государства, пишет 10 апреля сайт газеты The Jerusalem Post.

Министерство безопасности и стратегического планирования выпустило в связи с этим инцидентом заявление, в котором говорится, что Маджлуф публично призывал бойкотировать Израиль и саботировал развитие двусторонних отношений между еврейским государством и Чили в области экономики и торговли.

"Министерство провело тщательное расследование и пришло к выводу, что Маджлуф был в течение последних лет одним из наиболее активных противников двустороннего сотрудничества", – говорится в этом документе.

Глава министерства Гилад Эрдан, член партии "Ликуд" подчеркивает, что данный шаг призван не допустить реализации планов Маджлуфа.