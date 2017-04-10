10 апреля 2017 г.
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В Израиле

Полиция просит помощи в розыске преступника, ограбившего магазин в Тель-Авиве

время публикации: 15:36 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Полиция просит помощи в розыске преступника, ограбившего магазин в Тель-Авиве.

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске злоумышленника, причастного к ограблению магазина, расположенного в торговом центре района Рамат-Авив, которое было совершено минувший четверг, 6 апреля, около 21:00.

По сведениям полиции, подозреваемый бежал с места преступления и, угрожая пистолетом, попытался угнать автомобиль, припаркованный на одной из соседних улиц.

Водитель машины вступил в драку с преступником, которому удалось похитить его телефон и бумажник и скрыться.

Гражданам, которым известно что –либо о местонахождении грабителя, предлагается обратиться в полицию по телефону 7627444 или же в диспетчерскую службу по номеру 100.

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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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