10 апреля 2017 г.
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Прогноз погоды на 10 апреля: повышение температуры, переменная облачность

время публикации: 05:16 | последнее обновление: 05:16 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 10 апреля: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 10 апреля, температура будет выше, чем вчера. Усилится ветер. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-23 градусов, в Тель-Авиве – 11-23, в Хайфе – 11-20, в Эйлате – 19-32. В Беэр-Шеве – 11-28, в Мицпе-Рамоне – 12-24, на побережье Мертвого моря – 20-30, в Ашкелоне – 15-21, в Ариэле – 12-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-28, на Голанских высотах – 8-24.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

Во вторник – дальнейшее повышение температуры до уровня выше среднесезонной, пустынный ветер (шарав). В среду жарко и сухо, шарав, повышенная запыленность воздуха на юге. В четверг жара спадет, ожидаются дожди.

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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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