10 апреля 2017 г.
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В Израиле

Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il
ВСЕ ФОТО

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является выяснение языковых привычек и предпочтений наших читателей. Прежде всего, в рамках этого опроса, мы надеемся получить ответ на вопрос, в какой степени владеют русским языком наши читатели и их дети.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, постоянно живущих в Израиле.

- РУССКИЙ ЯЗЫК В ИЗРАИЛЕ. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
(вам предстоит ответить на 30 вопросов)

Предупреждаем: в опрос включены шесть проверочных вопросов, которые помогут оценить уровень грамотности респондентов. Но опрос анонимный, никаких оценок отвечающие не получают. Вопросы частично заимствованы из тестов на сайте examen.ru.

В ходе опроса мы рассчитываем выяснить, на каком языке чаще говорят наши читатели дома и на работе, на каком языке они говорят со своими детьми, в какой степени они являются потребителями средств массовой информации на русском языке, читают ли они художественную литературу по-русски, нужен ли им русский язык в их профессиональной деятельности и т.д.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 января 2016 г.
СМИ и соцсети в жизни "русских израильтян". Итоги опроса NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2015 г.
"Полуторное поколение" русского Израиля. Краткий отчет о результатах исследования
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2014 г.
Русскоязычные репатрианты и израильская культура. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2014 г.
645.000 репатриантам из бывшего СССР нужны "русские СМИ". Данные института PORI







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