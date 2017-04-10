Русский язык в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является выяснение языковых привычек и предпочтений наших читателей. Прежде всего, в рамках этого опроса, мы надеемся получить ответ на вопрос, в какой степени владеют русским языком наши читатели и их дети.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, постоянно живущих в Израиле.

- РУССКИЙ ЯЗЫК В ИЗРАИЛЕ. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

(вам предстоит ответить на 30 вопросов)

Предупреждаем: в опрос включены шесть проверочных вопросов, которые помогут оценить уровень грамотности респондентов. Но опрос анонимный, никаких оценок отвечающие не получают. Вопросы частично заимствованы из тестов на сайте examen.ru.

В ходе опроса мы рассчитываем выяснить, на каком языке чаще говорят наши читатели дома и на работе, на каком языке они говорят со своими детьми, в какой степени они являются потребителями средств массовой информации на русском языке, читают ли они художественную литературу по-русски, нужен ли им русский язык в их профессиональной деятельности и т.д.