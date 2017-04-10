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В Израиле

Пограничный переход "Таба" закрыт для израильтян из-за угрозы терактов

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:45 блог версия для печати фото
Пограничный переход "Таба"
Исраэль Кац
Пограничный переход "Таба"
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Израильский сайт Ynet сообщает о беспрецедентном решении властей закрыть до окончания пасхальных каникул пограничный переход "Таба", около Эйлата, для израильтян, намеревающихся отправиться на Синай. Это решение было принято в связи с высокой вероятностью терактов на Синайском полуострове.

Сайт Walla пишет, что соответствующее распоряжение выпустил министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац. В пресс-службе министра Исраэля Каца редакции NEWSru.co.il эту информацию подтвердили.

Накануне Штаб по борьбе с террором выпустил дополнительное предупреждение для израильтян об угрозе терактов на Синайском полуострове. Израильтянам, находящемся на Синае было рекомендовано немедленно покинуть опасную зону, а тем, кто планировал поездку на праздники, рекомендовано отказаться от своих планов.

Новое предупреждение было опубликовано на фоне двух терактов в коптских соборах в Танте и Александрии, унесших жизни 46 человек. В сообщении Штаба говорилось, что эти теракты свидетельствуют о возможности "Исламского государства" спланировать и осуществить новые атаки.

Отметим, что первое предупреждение было опубликовано Штабом 27 марта. В нем содержался призыв к израильским туристам немедленно покинуть Синай.

5 апреля 10-й канал ИТВ передавал, что в Израиле получена информация, указывающая на то, что боевики "Исламского государства" готовятся нанести удар по туристическим объектам на Синае во время праздника Песах. Тогда же говорилось о возможном закрытии перехода "Таба".

Теракты на Синае, целью которых были иностранные туристы

В феврале 2014 года около пограничного перехода "Таба" террористами был взорван автобус с туристами из Южной Кореи. Погибли четыре человека, 15 пассажиров получили ранения.

В марте 2013 года на Синае исламистами был похищен 23-летний израильтянин Амир Умар Хасан.

В августе 2011 года исламистами осуществлен комплексный теракт на египетско-израильской границе, жертвами которого стали восемь израильтян. Боевики обстреляли автобусы и автомобили, следовавшие по приграничному шоссе. В перестрелке понесли потери не только террористы, но и израильские пограничники.

В апреле 2006 года три взрыва прогремели на территории курорта Дааб в Египте. Погибли свыше 20 человек, около 150 были ранены. Целью террористов были иностранные туристы, хотя жертвами тройного теракта стали, в основном, египтяне.

В июле 2005 года в результате взрывов в Шарм аш-Шейхе погибли около 70 человек, около 200 получили ранения.

В октябре 2004 года три взрыва прогремели в Табе и в двух кемпингах в Нуэйбе. Более 30 человек погибли. Среди погибших были граждане Израиля, России, Египта и Италии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Штаб по борьбе с террором призвал израильтян немедленно покинуть Синайский полуостров
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2017 г.
СМИ: из-за угрозы терактов на Синае может быть закрыто КПП "Таба" на время Песаха







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