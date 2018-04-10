Программистка "работала уборщицей": новые случаи мошенничества. Комментарии и рекомендации

Вскоре после публикации NEWSru.co.il истории программистки Т., обнаружившей, что она "работала уборщицей и официанткой" и выяснившей, что она стала жертвой мошенничества с подделкой документов, в редакцию обратились еще три русскоязычные израильтянки с похожими историями.

Р., индивидуальная предпринимательница, обнаружила, что помимо своего бизнеса она "работает" еще в шести местах. Э., работница крупного медицинского учреждения, обнаружила, что "работает" в трех местах. В., недавно вышедшая на работу после длительного периода ухода за детьми, обнаружила, что она "работала" в период беременности и ухода за ребенком.

В общей сложности, четыре женщины обнаружили, что за последние 4 года, помимо своих основных работ, якобы "работали" на 13 рабочих местах (уже после первой публикации обладательница поддельных документов Т. сменила еще одно место работы). Как и в случае с Т., все работы были тяжелыми и низкооплачиваемыми – уборщицы, официантки, продавщицы. Большая часть работодателей, нанимавших обладательниц поддельных удостоверений личности, являются небольшими фирмами. В нескольких случаях речь идет о крупных торговых сетях.

Следует подчеркнуть, что во всех случаях работодатели осуществляли все положенные социальные выплаты и отчисления, включая переводы в Ведомство национального страхования и в пенсионные кассы.

Все четыре женщины обратились в полицию. Соответствующие жалобы на подделку документов, попытку выдать себя за другое лицо и мошенничество были поданы в отделения полиции в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве и Ашкелоне.

В двух случаях полиция закрывала дело. Расследование по жалобе Т. было закрыто, поскольку "личность преступника не установлена", и открыто заново только после обращения редакции NEWSru.co.il. Расследование по жалобе Э. в 2017 году было закрыто "в связи с отсутствием уголовной ответственности", и ей пришлось обращаться в полицию заново после обнаружения своих новых "мест работы".

Две из обратившихся в редакцию женщин сумели получить копии поддельных документов (от страховой компании и от одного из работодателей). Сопоставление копий показало, что речь идет об одной и той же "мастерской" – в поддельных удостоверениях личности фамилия жертвы была заменена на ее девичью фамилию, были заменены фотографии и место и дата выдачи документа. Вся остальная информация, включая имена родителей, дату и место рождения, оставалась неизменной.

Редакция NEWSru.co.il повторно связалась с полицией, передав имеющуюся в нашем распоряжении информацию.

В ответ на обращение NEWSru.co.il из полиции был получен следующий ответ: "Приняв во внимание описанные случаи, полиция начала расследование с целью искоренения данного явления и наказания преступников. Полиция просит всех, кто стал жертвой преступлений подобного рода, обратиться в полицейский участок и подать жалобу. Каждой жертве будут предоставлены необходимые справки и любая требуемая помощь для минимизации ущерба и урегулирования проблем, возникших в результате мошенничества с различными инстанциями".

Судя по всему, по поддельным документам работают нелегальные иммигрантки, в основном, из Грузии и Украины. По словам Э., ей удалось один раз связаться по телефону с обладательницей поддельного паспорта с ее именем. Та заявила Э. на грузинском языке, что получила этот документ несколько лет назад, после чего прервала контакт.

Редакция обратилась в Управление регистрации населения и миграции, в ведении которого входит иммиграционная полиция. Однако в Управлении отказались отвечать на вопросы о масштабах данного явления и действиях по его пресечению, ограничившись ответом, что речь идет об уголовных преступлениях, жертвам которых следует обратиться в полицию.

Ущерб жертвам

В рамках первой публикации было высказано предположение, что была осуществлена подделка копии документа. Но переданные в распоряжение редакции дополнительные материалы позволяют предположить, что речь идет о подделке непосредственно удостоверений личности старого образца (включая вкладыш).

На текущий момент во всех известных редакции случаях подделка использовалась только для трудоустройства, но ранее уже были известны случаи получения по поддельным документам кредитов, осуществления махинаций с имуществом и т.д.

Даже в случае использования поддельного документа исключительно для трудоустройства нелегалов обладатели оригинального удостоверения несут финансовые потери. В частности, одна из обратившихся в редакцию женщин, имеющая относительно небольшой доход, несколько лет не могла получить отрицательный подоходный налог, поскольку налоговое управление утверждало, что она не соответствует критериям для его получения (совокупный заработок, записанный на ее настоящую работу и на "фальшивую работу", превышал максимально разрешенный). Также с проблемами столкнулась индивидуальная предпринимательница, которая должна отчитываться перед налоговым управлением самостоятельно. Среди других сценариев ущерба – попытка получить возврат налогов за прошлые годы (напомним, что закон разрешает получить возврат налогов за последние 6 лет, однако при обнаружении скрытых доходов налоговое управление может потребовать выплатить дополнительные налоги).

Также проблематична интеракция жертв мошенничества с Ведомством национального страхования, требующим выплаты дополнительных взносов в случае превышения определенного уровня доходов. Не исключены проблемы и у жертв, претендующих на получение пособия.

По словам двух обратившихся в редакцию женщин, для урегулирования проблемы в Налоговом управлении потребовали, чтобы работодатели, на которых они якобы работали, предоставили управлению форму 101, заполняемую при найме работника. В некоторых случаях работодатели пошли навстречу, по меньшей мере в одном случае – потребовали денег за выдачу документации, а в одном – пытались предложить деньги, "чтобы уладить проблему".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") и в Налоговое управление с просьбой предоставить разъяснения о возможных проблемах и о помощи жертвам мошенничества.

Пресс-служба Налогового управления сообщила, что проведет тщательную проверку и предоставит подробные инструкции в ближайшее время.

Ответа от "Битуах Леуми" получено не было.

Как проверить, не стали ли вы жертвой мошенничества

– Проверить свои места работы в "персональном кабинете" на сайте Ведомства национального страхования или взять в отделении Ведомства список ваших рабочих мест. Фигурирование в списке незнакомых вам рабочих мест – повод для обращения с жалобой в полицию.

– Проверка страховок, пенсионных полисов и фондов повышения квалификации на сайте министерства финансов "Денежная гора". При обнаружении неучтенных страховок рекомендуется обратиться в соответствующую страховую компанию за разъяснениями.

Материал подготовил Михаил Шафранов





