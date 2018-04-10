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В Израиле

Ханин Зуаби: "Пришло время показать сионистскому государству его преступления"

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Ханин Зуаби
На границе Газы, 8 апреля 2018 года
Хеврон, 6 апреля 2018 года

Депутат Кнессета Одед Форер ("Наш дом Израиль") приступил к сбору необходимых голосов депутатов для удаления из Кнессета Ханин Зуаби (Объединенный арабский список). Эта инициатива последовала после того, как Зуаби выступила на специальной пресс-конференции в штабе ООН в Нью-Йорке. В ходе этой пресс-конференции она заявила: "Миллионы палестинцев должны направиться в Иерусалим, однако они не могут этого сделать, потому что израильтяне убьют их... Израиль превратился из расистского государства в фашистское".

По словам Одеда Форера, в тот момент, когда ЦАХАЛу приходится противостоять агрессии со стороны ХАМАСа, Зуаби открыто поддерживает действия этой террористической организации и делает подстрекательские заявления. "Ее намерения абсолютно ясны. Зуаби призывает наших врагов нарушить суверенитет Государства Израиль, выступить против ЦАХАЛа и израильских граждан. Она стремится спровоцировать беспорядки, подобно тем, что организовал главарь ХАМАСа в Газе", – подчеркнул Форер.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к депутату Кнессета Ханин Зуаби с просьбой прокомментировать этот инцидент. Она отказалась от интервью, однако предоставила письменный комментарий, который мы приводим полностью: "Пришло время повернуть сионистское государство лицом к совершаемым им преступлениям. Да, убийства и преследования инакомыслящих являются преступлениями. Поэтому неудивительно, что на фоне абсолютно очевидного политического преследования звучат голоса фашистов, а расисты из убогого "лево-сионистского" лагеря молчат. Мы, палестинские депутаты Кнессета, представляем собой единственные вменяемые, демократические и гуманистические голоса в парламенте. Мы единственные, кто понимаем, что демократия не означает диктатуру расистского большинства и подчинение прав человека и прав коренных жителей идеологии сионистского большинства. Мы единственные, кто понимает, что лояльность – это в первую очередь лояльность по отношению к человеку и справедливости, а не к идеологии и уж конечно не к колониалистской и подавляющей иных идеологии, какой является сионизм. Наш голос, голос государства всех граждан, завершения оккупации, блокады, убийств и иных преступлений – это единственный путь, с которым люди могут соглашаться. И во имя этого пришло время представить Израиль тем, чем он является на самом деле, представить точно и без страха. Да, Израиль движется к фашизму, да, израильская армия убивает палестинцев – подростков, женщин, журналистов и мужчин. Пришло время посмотреть действительности в лицо. Мы не будем молчать. Мы будем бороться за свои права. Попытка изгнать инакомыслие из Кнессета более свидетельствует о трусости сионизма, чем о реальных фактах. Пришло время показать, что демократия, борьба за свободу и справедливость, марширующие палестинцы, сражающаяся молодежь и бойкот – это не проблема, а путь решения проблем, причем не только для палестинцев, но и для самих израильтян".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 апреля 2018 г.
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